Un fatídic segon quart condemna el MoraBanc en la seva visita al Joventut abans de rebre el Burgos (101-79)

Amb el Granada ja descendit −i la derrota de l’Unicaja davant el Burgos, pròxim rival−, el MoraBanc Andorra ha de continuar picant fort si no vol acabar amb el mateix desenllaç. Avui, però, no ha pogut ser el cas, i l’equip s’ha acomiadat de Badalona amb una derrota per 101-79 en la qual, si bé ha començat a un gran nivell, un mal segon quart l’ha condemnat a una diferència que no ha pogut recuperar a la segona meitat.
En un inici un pèl complicat en què només Artem Pustovyi ha sumat per als tricolor, Ricky Rubio, Yannick Kraag i Michael Ruzic s’han encarregat de col·locar un 8-4 que s’ha anat fent més gran gràcies a aquest darrer. Yves Pons ha retallat posteriorment amb dos triples fins que Rafa Luz ha deixat els pirenaics a un punt quan els locals han tingut menys encert (17-16). La remuntada s’ha fet efectiva amb Sir’Jabari Rice i un 2+1, i uns andorrans molt intensos i amb la línia defensiva més alta, aspectes que han donat fruit per cloure el primer quart amb un 21-23.
Quan millor semblaven estar els del Principat, els badalonins han fet valer una de les seves fortaleses, el tir exterior. Així, Rubio i Ruzic han fet molt de mal des dels 6,75 metres, a qui després s’ha afegit Ludde Håkanson i Kraag en un moment en què el MoraBanc s’ha desendollat per complet i ha obligat el seu tècnic a demanar temps mort (39-28). No ha donat pas resultat, i el desencert en el tir i la poca energia al darrere han acabat fent més gran la màxima diferència fins a gairebé els 20 punts en un parcial de 16-0. Això sí, els andorrans han entrat de nou en aquest fatídic periple al darrer minut, remuntant 11 punts de cop gràcies a Stan Okoye, Shannon Evans, Rice i Pons per deixar un 51-40.
A la tornada de vestidors, Rubio no ha abaixat el peu de l’accelerador per continuar brillant, i amb quatre punts consecutius ha mantingut la diferència a 10 punts, tot i que Evans ha anat replicant amb un parell de triples (59-48). Okoye ha tornat els 10 de distància des del tir lliure quan el joc s’ha tornat molt parell, i poc s’ha mogut en anar-se continuant els punts a les dues bandes de la pista. Quan Luz la posava de tres, ho feia després Cameron Hunt amb un 2+1; i quan encistellava Rice de dos, hi tornava Simon Birgander. La diferència de 10, doncs, ha continuat fins al final del quart, malgrat que Kyle Kuric, amb una jugada marca de la casa, ha signat un 3+1 (75-65).
Amb tot obert per al darrer ball, tot ha continuat prou igual, inclús pitjor per als de Žan Tabak, els quals han vist com Henri Drell picava per partida doble. Tampoc han mostrat la millor versió defensiva, penalitzant-los molt els rebots, i errant tirs alliberats (86-69). Hunt s’ha carregat llavors els seus a l’esquena, i sense donar opcions, ha elevat la diferència a 20 punts. Ha estat insalvable per al MoraBanc, qui ja pensa a rebre diumenge el Burgos per jugar una batalla directa per evitar perdre la categoria.