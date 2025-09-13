Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El 'biker' andorrà Roger Turné a Suïssa. | FAC
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Cross-country - Mundial de BTT

Turné acaba en 77a posició al Mundial de BTT després d’una sortida complicada i un ritme altíssim de cursa

El 'biker' andorrà ha sortit des de la darrera posició i s'ha vist atrapat en caigudes i embussos en els primers trams de la cursa

L’andorrà Roger Turné, ha acabat en la 77a posició a la prova de cross-country olímpic (XCO) del Mundial de BTT que es disputa avui a la localitat suïssa de Valais. El recorregut, de 3,8 quilòmetres i 160 metres de desnivell positiu per volta, posa a prova els 96 ciclistes participants, dels quals només 42 aconsegueixen completar les vuit voltes previstes.

Turné ha sortit des de la darrera posició i s’ha vist atrapat en caigudes i embussos en els primers trams. Tot i això, ha aconseguit remuntar progressivament abans de quedar tallat a tres voltes del final per la regla del 80%, que elimina els corredors amb massa diferència respecte al cap de cursa.

El ‘biker’ de la Federació Andorrana de Ciclisme valora positivament la seva actuació malgrat les dificultats: Estic content per com va la cursa. És cert que em trobo una mica mancat de ritme després de la lesió, però dono tot el que tinc per aconseguir la millor classificació possible, ha explicat en acabar.

El suís Finn Treudler imposa un ritme altíssim que provoca l’eliminació de 54 ciclistes, inclòs Turné. El podi el completen el canadenc Cole Punchard i el danès Gustav Pedersen.

Comparteix
Notícies relacionades
Ordino Arcalís esdevé l’epicentre mundial de l’esquí infantil amb la reunió anual del Comitè FIS Children
La pluja no impedeix que la Jornada de Voluntariat de GosSOS se celebri amb èxit comptant amb 80 participants
La Creu Roja vol convertir el Principat en el primer país cardioprotegit del món amb un calendari de formacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Nahuel Carabaña perd pistonada en el darrer tram i finalitza 12è la prova dels 3.000 metres obstacles a Tòquio
  • Esports
Iker Álvarez, l’actual màxim exponent del futbol andorrà que es converteix en ‘forà’ quan s’enfronta a l’FC Andorra
  • Esports
Inter d’Escaldes i Atlètic d’Escaldes consideren ajornar la Supercopa si la Multisegur no dona el tret de sortida
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu