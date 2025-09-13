Turné acaba en 77a posició al Mundial de BTT després d’una sortida complicada i un ritme altíssim de cursa

L’andorrà Roger Turné, ha acabat en la 77a posició a la prova de cross-country olímpic (XCO) del Mundial de BTT que es disputa avui a la localitat suïssa de Valais. El recorregut, de 3,8 quilòmetres i 160 metres de desnivell positiu per volta, posa a prova els 96 ciclistes participants, dels quals només 42 aconsegueixen completar les vuit voltes previstes.
Turné ha sortit des de la darrera posició i s’ha vist atrapat en caigudes i embussos en els primers trams. Tot i això, ha aconseguit remuntar progressivament abans de quedar tallat a tres voltes del final per la regla del 80%, que elimina els corredors amb massa diferència respecte al cap de cursa.
El ‘biker’ de la Federació Andorrana de Ciclisme valora positivament la seva actuació malgrat les dificultats: “Estic content per com va la cursa. És cert que em trobo una mica mancat de ritme després de la lesió, però dono tot el que tinc per aconseguir la millor classificació possible”, ha explicat en acabar.
El suís Finn Treudler imposa un ritme altíssim que provoca l’eliminació de 54 ciclistes, inclòs Turné. El podi el completen el canadenc Cole Punchard i el danès Gustav Pedersen.