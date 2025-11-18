Tarda única per a l’FC Andorra Genuine, preparant el debut amb un entrenament conjunt amb membres del primer equip

L’FC Andorra Genuine ha viscut una tarda única a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Una d’aquelles tardes que tardaran a oblidar, si és que ho fan, després de compartir un entrenament amb el primer equip tricolor. Els jugadors, tots amb capacitats diverses, comencen aquest cap de setmana la seva quarta temporada a LaLiga Genuine i ho fan amb «la mateixa il·lusió de sempre», segons indica la seva entrenadora, Montse Sánchez. I més després de preparar el duel compartint terreny de joc amb alguns dels jugadors que animen cada setmana des de casa o des del Nou Estadi de la FAF.
El projecte es va iniciar ara fa quatre anys, la temporada 2022-2023, amb Sánchez com a tècnica, i ella mateixa destaca que «seguim igual d’il·lusionats». La tarda ha començat amb una visita guiada a les instal·lacions. En aquesta, també hi era present l’entrenador, Ibai Gómez, qui s’ha adreçat concretament als jugadors que formen part de l’’Squadra Carlemany’: «Continuem treballant per donar-vos alegries».
Seguidament ha arribat el moment més esperat. Saltar a la gespa i començar a entrenar. «Als nois els ha encantat, i tot el que els agrada a ells m’agrada a mi», afirma Sánchez. Després de quatre anys, «crec que és difícil millorar-ho», subratlla l’entrenadora, qui afegeix que «poder donar continuïtat al projecte és el més important. Més no podem demanar».
Després d’alguns exercicis en què no han faltat els riures, ha arribat el moment de jugar un partit amb els dos equips barrejats, amb set jugadors del primer equip presents (Gael Alonso, Théo Lenormand, Áron Yaakobishvili, Thomas Carrique, Aitor Uzkudun, Jastin Garcia i Lautaro de León), els quals no s’han pres ni molt menys el duel a broma. Sobretot el porter, qui ha impedit en dues ocasions el gol d’en Pere, davanter del conjunt Genuine.
La tarda també ha permès al Pere i als seus companys conèixer més el Jan, una de les noves incorporacions del conjunt per a aquesta temporada. Tot i que arriba a l’equip per ser defensa, «intentaré marcar algun gol», avisa, i deixa clar que l’objectiu és «guanyar tots els partits». Juntament amb el Pere, forma part de l’’Squadra Carlemany’. «Soc a la grada d’animació de molts partits», recalca.
A banda d’Ibai i els jugadors, també hi eren presents altres membres del cos tècnic, com l’entrenador assistent, Iñigo Larriqueta, més conegut com a ‘Larri’. «És una iniciativa molt il·lusionant també per a nosaltres», expressa, tot indicant que aquesta experiència els serveix per veure «el nostre dia a dia des d’un altre punt de vista» i remarca que «ho passem millor nosaltres que ells».
Així, aquest cap de setmana l’FC Andorra Genuine dona el tret de sortida a la competició amb un seguit de partits a Tarragona. En total, se celebren quatre trobades durant l’any, i enguany els tricolor formen part del grup ‘Compañerismo’. En aquest sentit, Sánchez posa en valor el fet de viatjar i jugar fora. «Per a molts d’ells, sortir de la seva rutina, anar a un hotel, passar el dia a PortAventura… és tot un luxe. Amb això t’ho dic tot». I deixa clar que els seus arriben «a tope» a la jornada inaugural i, després d’una tarda com la d’avui, ho fan amb una motivació extra que potser no necessitaven, però que mai no està de més.