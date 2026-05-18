Roger Turné firma una meritòria 8a posició Sub23 a la Copa Espanya XCO de Lugo i confirma el seu gran estat de forma

Roger Turné continua demostrant el seu gran estat de forma i aquest cap de setmana ha signat una actuació destacada a la Copa Espanya G.P. Internacional XCO Peñas de Rodas, disputada a Lugo. El corredor andorrà ha finalitzat en una meritòria vuitena posició en categoria sub23, a més d’aconseguir l’onzè lloc de la classificació general de la prova.
La competició s’ha desenvolupat en un circuit exigent i espectacular, marcat pels nombrosos salts i trams tècnics, unes característiques que han afavorit el rendiment de Turné. El biker tricolor ha sabut adaptar-se perfectament al recorregut i mantenir un ritme molt competitiu davant alguns dels millors especialistes estatals de la disciplina.
Després de la cursa, Turné es mostrava satisfet pel resultat obtingut i per les sensacions mostrades sobre la bicicleta. “Estic molt content. A més, sembla que el nou mallot de l’equip amb la bandera d’Andorra em porta sort i cada vegada em trobo millor i amb més ritme de cursa”, ha destacat.
El corredor andorrà també ha volgut posar en valor l’elevat nivell competitiu de la prova, especialment en categoria Sub23. “Puc estar molt content d’aquest 8è lloc, ja que el nivell i la motivació en aquesta cursa eren molt alts en la meva categoria sub23. Molts corredors es jugaven poder estar a la Copa del Món de Nove Mesto i per això el ritme va ser altíssim”, ha explicat.
Després d’aquest nou resultat positiu, Turné ja té la mirada posada en la seva pròxima cita, que tindrà lloc a Naturland. La prova serà especialment significativa per al corredor andorrà, ja que suposarà la primera competició de la temporada a casa, un repte que afronta “amb molta il·lusió”.