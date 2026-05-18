Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Roger Turné durant la cursa. | R.T.
El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

Roger Turné firma una meritòria 8a posició Sub23 a la Copa Espanya XCO de Lugo i confirma el seu gran estat de forma

La competició s’ha desenvolupat en un circuit exigent marcat pels salts i trams tècnics, unes característiques que han afavorit el rendiment del tricolor

Roger Turné continua demostrant el seu gran estat de forma i aquest cap de setmana ha signat una actuació destacada a la Copa Espanya G.P. Internacional XCO Peñas de Rodas, disputada a Lugo. El corredor andorrà ha finalitzat en una meritòria vuitena posició en categoria sub23, a més d’aconseguir l’onzè lloc de la classificació general de la prova.

La competició s’ha desenvolupat en un circuit exigent i espectacular, marcat pels nombrosos salts i trams tècnics, unes característiques que han afavorit el rendiment de Turné. El biker tricolor ha sabut adaptar-se perfectament al recorregut i mantenir un ritme molt competitiu davant alguns dels millors especialistes estatals de la disciplina.

El biker tricolor ha sabut adaptar-se perfectament al recorregut i mantenir un ritme molt competitiu davant alguns dels millors especialistes estatals de la disciplina

Després de la cursa, Turné es mostrava satisfet pel resultat obtingut i per les sensacions mostrades sobre la bicicleta. “Estic molt content. A més, sembla que el nou mallot de l’equip amb la bandera d’Andorra em porta sort i cada vegada em trobo millor i amb més ritme de cursa”, ha destacat.

El corredor andorrà també ha volgut posar en valor l’elevat nivell competitiu de la prova, especialment en categoria Sub23. “Puc estar molt content d’aquest 8è lloc, ja que el nivell i la motivació en aquesta cursa eren molt alts en la meva categoria sub23. Molts corredors es jugaven poder estar a la Copa del Món de Nove Mesto i per això el ritme va ser altíssim”, ha explicat.

“Puc estar molt content d’aquest 8è lloc, ja que el nivell i la motivació en aquesta cursa eren molt alts en la meva categoria sub23″ – Roge Turné

Després d’aquest nou resultat positiu, Turné ja té la mirada posada en la seva pròxima cita, que tindrà lloc a Naturland. La prova serà especialment significativa per al corredor andorrà, ja que suposarà la primera competició de la temporada a casa, un repte que afronta “amb molta il·lusió”.

Comparteix
Notícies relacionades
Un discurs tranquil·litzador per a una realitat insostenible
Marsol insisteix que les cartes enviades per alguns propietaris als llogaters “no tenen cap efecte” si s’aprova la llei
El PS acusa Govern d’“immobilisme” davant l’augment d’inversió estrangera en immobles i reclama noves mesures

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El Bike Show Naturland torna amb l’objectiu de “democratitzar l’esport” amb participació amateur i professional
  • Esports
Tabak es nega a rendir-se tot i la derrota contra el Burgos i ja pensa en Lleida: “El missatge és que ens hem d’aixecar”
  • Esports
Els tapons d’Yves Pons mantenen viu al conjunt tricolor abans d’una derrota cruel als últims segons al Toni Martí
Entrevistes esportives
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra
Gina del Rio
Fondista
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu