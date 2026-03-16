  • Un moment del partit entre el Girona i el MoraBanc Andorra. | acb Photo / Sergi Geronès
Arnau Ojeda Garcia
Bàsquet - ACB

Tabak atribueix la derrota contra el Girona a una qüestió física i demana “cap fred” després de caure a zona de descens

El tècnic del MoraBanc Andorra demana "no moure’ns per emocions" en aquests moments: "Si pensem “que som un desastre”, només serà pitjor"

“És el moment de tenir cap fred”, ha dit l’entrenador del BC MoraBanc Andorra, Žan Tabak, després de la derrota de diumenge (82-75) al camp del Girona. Una desfeta que situa als tricolor en zona de descens juntament amb Granada i Saragossa.

I és per això que el tècnic croat demana “no moure’ns per emocions” en moments com aquests. “Si pensem “que som un desastre”, només serà pitjor”. En aquest sentit, Tabak considera important que l’equip entengui que “La nostra situació no ha canviat gens respecte fa una setmana quan vam guanyar o fa dues setmanes quan vam perdre”. En aquest context, l’entrenador ha destacat la necessitat de “continuar amb el nostre ritme, traient de cada partit el màxim que puguem” i deixar d’estar pendent de la resta “jo no estic mirant qui ha guanyat i qui ha perdut”.

Entrant en detalls de la desfeta, Tabak l’ha atribuït principalment a una qüestió física. “Des del principi del partit teníem problemes amb el nivell físic que ha imposat el Girona”, ha afirmat, tot detallant que s’ha pogut veure en el rebot defensiu. Insistint amb l’aspecte físic, el tècnic ha deixat clar que no hi ha hagut cap relaxació, com, segons ell, tampoc la va haver-hi contra el València. “És simplement una diferència de nivell físic entre un equip i l’altre i nosaltres no hem sabut gestionar aquesta diferència”, ha sostingut.

Finalment, pel que fa a la situació classificatòria amb els andorrans és zona de descens. Tabak ja no vol sentir parlar de les sensacions que pugui arribar a deixar l’equip, siguin bones o dolentes. “En la situació en què estem, només ens serveix la victòria. Perdre de 2 o de 45 sempre és una derrota”. En aquesta línia, ha conclòs: “Podem parlar de la part mental, d’una sensació positiva, però per a nosaltres és una derrota i en el moment en què estem busquem victòries”.

Amb tot, el conjunt pirenaic ja treballa en el pròxim compromís a l’ACB. Serà el pròxim dissabte a casa a les 19.00 hores contra el Bilbao Basket el qual se situa novè classificat.

