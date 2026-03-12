Smörg inicia la temporada 2026 a MotorLand Aragón amb l’objectiu de preparar l’assalt al títol de l’Iberian Supercars

El pilot espanyol establert a Andorra Smörg iniciarà aquest cap de setmana la seva temporada automobilística del 2026 amb la participació a la primera prova del Campionat d’Espanya GT-CET, que es disputarà al circuit de MotorLand Aragón. El pilot competirà al volant d’un BMW M4 GT4 EVO de l’equip Promotion Motorsport, formant tàndem amb Francisco Javier Macías, amb qui ja ha aconseguit bons resultats en temporades anteriors.
Aquesta prova servirà per reprendre l’activitat després de l’aturada hivernal i per començar a preparar el principal programa esportiu del pilot aquesta temporada, que tornarà a centrar-se en l’Iberian Supercars i en el Campionat d’Espanya de Supercars. Les dues competicions arrencaran a la primavera a l’Autódromo do Algarve, abans de continuar amb cites al Jarama, València, Jerez i Estoril.
Smörg afronta el curs amb l’objectiu de lluitar pel títol després d’haver acabat la temporada passada com a subcampió tant en el campionat espanyol com en l’ibèric. Segons el pilot, l’equip ha aprofitat els mesos d’hivern per treballar en diversos aspectes tècnics amb la voluntat d’arribar encara més competitius a la nova campanya.
El programa del cap de setmana a MotorLand Aragón començarà amb els entrenaments lliures, mentre que la sessió de classificació es disputarà dissabte a les 15.50 hores. Les dues curses estan previstes per diumenge, a les 11.55 i a les 15.30 hores.