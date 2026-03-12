Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Smörg iniciarà aquest cap de setmana la seva temporada automobilística. | J.M.
El Periòdic d'Andorra
Automobilisme

Smörg inicia la temporada 2026 a MotorLand Aragón amb l’objectiu de preparar l’assalt al títol de l’Iberian Supercars

Aquesta prova servirà per reprendre l’activitat després de l’aturada hivernal i per començar a preparar el principal programa esportiu

El pilot espanyol establert a Andorra Smörg iniciarà aquest cap de setmana la seva temporada automobilística del 2026 amb la participació a la primera prova del Campionat d’Espanya GT-CET, que es disputarà al circuit de MotorLand Aragón. El pilot competirà al volant d’un BMW M4 GT4 EVO de l’equip Promotion Motorsport, formant tàndem amb Francisco Javier Macías, amb qui ja ha aconseguit bons resultats en temporades anteriors. 

Aquesta prova servirà per reprendre l’activitat després de l’aturada hivernal i per començar a preparar el principal programa esportiu del pilot aquesta temporada, que tornarà a centrar-se en l’Iberian Supercars i en el Campionat d’Espanya de Supercars. Les dues competicions arrencaran a la primavera a l’Autódromo do Algarve, abans de continuar amb cites al Jarama, València, Jerez i Estoril. 

Smörg afronta el curs amb l’objectiu de lluitar pel títol després d’haver acabat la temporada passada com a subcampió tant en el campionat espanyol com en l’ibèric. Segons el pilot, l’equip ha aprofitat els mesos d’hivern per treballar en diversos aspectes tècnics amb la voluntat d’arribar encara més competitius a la nova campanya. 

El programa del cap de setmana a MotorLand Aragón començarà amb els entrenaments lliures, mentre que la sessió de classificació es disputarà dissabte a les 15.50 hores. Les dues curses estan previstes per diumenge, a les 11.55 i a les 15.30 hores. 

Comparteix
Notícies relacionades
Moreno, operada del lligament creuat anterior de la cama esquerra, afronta un procés de sis mesos de recuperació
Concòrdia qüestiona els nous centres comercials mentre Espot defensa una planificació migratòria flexible
L’ACA recupera el programa de tecnificació de joves, que enguany comptarà amb entre quatre i sis pilots

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Medina i Cornella es proclamen campions d’Andorra de supergegant a la pista Àliga en una jornada amb doble cursa
  • Esports
Gael Alonso destaca la bona feina feta com a equip i posa èmfasi en la maduresa que l’FC Andorra ha assolit
  • Esports
L’Executiu incrementa en 350.000 euros l’ajuda a l’FC Andorra, que aquest any 2026 arriba als 850.000 euros
Publicitat
Entrevistes esportives
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu