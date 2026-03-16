  • John Smörg pilotant el BMW M4 GT4 EVO. | J.S.
El Periòdic d'Andorra
Automobilisme

Smörg arrenca el curs amb victòria i doble podi a MotorLand, corresponent al Campionat d’Espanya GT-CET

El pilot resident destaca el bon comportament del BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport que pilota juntament amb Javi Macías

El pilot, John Smörg, va aconseguir el passat cap de setmana inaugurar el seu caseller de victòries de la temporada després d’imposar-se en una de les dues curses del Campionat d’Espanya GT-CET celebrades a MotorLand. El resident, al volant del BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport i acompanyat per Javi Macías, va començar la jornada dominical amb un segon lloc i va tancar el dia pujant al més alt del podi.

Dissabte van disputar les dues sessions de classificació que servien per determinar la graella de sortida de totes dues curses. Així, a la Q1 van obtenir la millor volta amb un temps de 2’09.985 que els valia la ‘pole’, mentre que a la Q2 van repetir posició amb un crono de 2’11.937. Ja diumenge, va ser Macías qui va prendre la sortida a la primera carrera abans de lliurar el volant a Smörg, que va disputar la segona meitat de la prova de cinquanta minuts de durada. A la conclusió del temps reglamentari, el resident va passar sota la bandera de quadres en segon lloc. A la cursa de la tarda, d’idèntica durada, es van invertir els papers i va ser Smörg qui va arrencar la cursa. El duet de Promotion Motorsport va gestionar l’estratègia i la parada a boxes per certificar el triomf a la línia de meta.

“Hem pogut constatar que el treball previ que havíem realitzat per afinar els reglatges ha estat òptim”, ha assenyalat Smörg, destacant que el cotxe “s’ha comportat de meravella”. “Han estat dues curses dures, però amb resultats fabulosos que, com a equip, ens donen molta moral per als reptes futurs”, ha conclòs.

