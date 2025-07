Futbol - Afer amb l'estadi

Serrells i signatura: els darrers esculls d’un acord ja tancat entre la FAF i l’FC Andorra per jugar a Encamp

El conveni durarà fins al maig de l'any vinent amb l'entitat tricolor abonant 800.000 euros, un import que en cas de jugar play-off es veurà incrementat

El fulletó d’aquest estiu arriba al seu final, i el que era un secret a veus, ara és oficial. La Federació Andorrana de Futbol (FAF) i l’FC Andorra tenen ja tancat l’acord perquè aquest darrer disputi el seu retorn al futbol professional a l’estadi d’Encamp, un conveni al qual, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, li resten els darrers serrells (com definir qui s’encarregarà de la seguretat o el manteniment) i la signatura.

En aquest sentit, el contracte serà fins al 30 de maig de l’any vinent. A partir de llavors, i en cas que el club tricolor es classifiqui per al play-off, haurà de pagar una quantitat superior a la ja pactada per cada partit que jugui a la infraestructura de l’avinguda de Joan Martí encampadana. Així, el lloguer serà de nou mesos a canvi de 800.000 euros, que en principi pagaran a part iguals l’entitat encapçalada per Gerard Piqué i el Govern (400.000 euros).

Cal destacar que en un primer moment el conveni havia d’estar enllestit a tot tardar aquest diumenge, data que s’ha acabat modificant, i ara s’ha acordat que si en 30 dies no està signat, quedarà anul·lat. Tot i això, aquesta és una opció ben poc viable, ja que, segons les fonts consultades, les trobades dels darrers dies entre les parts implicades han estat molt positives.