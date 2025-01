Sense solucions no es pot vèncer i menys als rivals grans (84-100)

Si no es corregeixen les errades, no hi ha possibilitat de victòria. Aquesta és la realitat que viu actualment el MoraBanc Andorra que ha tornat a perdre a casa contra un dels grans: el Reial Madrid de Chus Mateo. Un bon control del primer quart no ha tornat a servir per trencar la ratxa de derrotes, que ja han pujat a sis, i que tot recau en els mateixos factors: desconcentració, errades i poc plantejament de partit. Un contundent 84-100 ha estat el sinònim d’un partit ben plantejat des de l’inici, però mal executat.

A partir del darrer duel de la primera volta, cada matx és crucial i això ho sap tant Natxo Lezkano com la banqueta sencera. Potser ha estat aquest el motiu pel qual els tricolors han sortit a la pista del reanomenat pavelló Toni Martí cercant un joc molt més tranquil que de costum. Un plantejament al qual s’ha adaptat l’equip entrenat per Chus Mateo, que s’ha vist molt còmode anant més calmat, però amb la mateixa intensitat.

Els primers a avisar han estat els madrilenys amb una passada de Facu Campazzo per a Dzanan Musa que ha acabat en una cistella de dos. Tot i el primer parcial de 0-4 (minut 1.25), Jerrick Harding ha ajustat distàncies amb un triple des de la banda dreta de la pista. Després de la primera cistella local, el marcador ha estat molt ajustat, tant, que la diferència més gran al marcador ha estat de dos punts.

De fet, el MoraBanc Andorra ha tingut moments d’avantatge, sobretot durant els darrers minuts del quart, però això no els ha eximit de corregir errades. A poc menys de dos minuts, ja sumaven tres pilotes perdudes. Un fet que, combinat amb la manca d’encert que han arrossegat des de fa setmanes, no els ha aturat per encetar el segon quart amb un 24-22 favorable. Un dels jugadors més claus durant aquests dos primers quarts ha estat Ben Lammers que, amb l’absència de Nikos Chougkaz per lesió, ha donat una passada endavant per agafar el seu rol a la pista.

Chus Mateo no estava content amb el parcial i la certa ‘passivitat’ dels seus, així que els ‘merengues’ han hagut de posar una marxa més per acomplir les expectatives. I ho han fet al peu de la lletra amb un 0-7 en només minut i mig de quart, obra d’Edy Tavares, Mario Hezonja i Sergio Llull. Però si una cosa ha estat clara és que els tricolors volien guanyar el partit a tot preu.

En aquest sentit, dos triples consecutius, primer de Ferran Bassas i després de Kyle Kuric, han posat el 30-29. Si els primers deu minuts han estat tranquils, els següents han estat frenètics. Del 30-29 s’ha passat al 30-35 i del 30-35 se n’ha anat al 32-37. Tot això en menys de tres minuts. Si algú encara tenia dubtes sobre la qualitat del duel, se li han resolt en poc temps, informa l’ANA Esports.

Les bales més apreciades d’ambdós equips ja estaven en joc i han aportat un bon espectacle. Sekou Doumbouya ha extret un 2+1 a Hezonja on ha fallat el tir lliure. Una acció que ha desencadenat una mala ratxa pels de Lezkano abans del temps mort, on s’ha assolit la màxima diferència del partit fins al moment (36-42). I, de nou, els locals han tornat a la dinàmica de voler llançar de triple sense seguretat per cercar acurtar distàncies, fórmula que només ha funcionat en una de quatre ocasions després del temps mort.

A dos minuts del descans, el digital marcava un 39-51 que feia mal, massa mal. Dombouya ha intentat tornar a posar-los al duel, però Hezonja tenia el canell calent i amb ganes d’encistellar, fet que ho ha expressat amb un triple ‘downtown’ que els ha posat amb 13 punts d’avantatge i un parcial de 32 punts en el quart. Finalment, cap a vestuaris amb un 41-56 que ha deixat una sensació agredolça.

En la represa, s’ha tornat a la pista amb el mateix plantejament de joc. El Madrid ha sortit molt contundent, elevant la diferència als 17 punts. Amb petits encerts, els de Lezkano han anat escurçant distàncies i, quasi a la meitat del quart i després d’un bon triple de rebot de Harding, s’ha arribat al 51-62. El problema era que el MoraBanc Andorra fallava el que no havia de fallar, mentre que els blancs aprofitaven cada ocasió per fer més gran la ferida. El Madrid és massa Madrid, els jugadors andorrans ho han vist, la pista sencera del pavelló ho ha viscut i no es podia fer res, perquè si en dos minuts poden anotar 12 punts respecte als quatre del rival, poca solució n’hi ha. La dinàmica no era dolenta, però s’han de solucionar moltes més coses abans per poder tornar a tenir la victòria en les seves mans.

El darrer quart ha iniciat amb un 59-77 que deixava entreveure el fatídic final pels locals. El tercer quart ha estat el parcial més baix del duel (18-21), però amb un avantatge còmode i unes ganes de victòria que només es transformaven en errors, no es podia demanar més. En menys d’un minut, els visitants s’han posat a 20 punts d’avantatge, símbol que feia pensar que no donarien treva, perquè no només era una victòria més, era la possibilitat d’entrar com a segon classificat en el sorteig de la Copa del Rei. Derrotats han estat els tricolors en veure que el marcador no abaixava dels 15 punts de diferència. Al 66-87, Lezkano ha mogut un cop més la banqueta, introduint a Lammers i Dos Anjos per intentar salvar el resultat.

A dos minuts del final, 78-94 al digital on Shannon Evans II ha marcat el primer triple dels nou que ha intentat. L’escena més esgarrifosa, però, s’ha viscut al pavelló, on una afició emmudida no tenia forces per donar més. Finalment, la massacre ha estat molt menys forta del que es preveia, però amb el 84-100 els tricolors sumen les mateixes derrotes que la temporada passada amb la diferència que, enguany, la situació és molt més crítica.