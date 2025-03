Bàsquet

Sant Julià de Lòria acollirà la vuitena jornada de LaLiga 3×3 organitzant activitats populars paral·leles

La cita serà el cap de setmana del 5 i 6 d'abril entre la plaça de la Germandat i LAUesport

El cap de setmana del 5 i 6 d’abril, Sant Julià de Lòria es convertirà en l’epicentre andorrà del bàsquet gràcies al Laurèdia 3×3 & Fan Five Zone. Es tracta d’un esdeveniment sorgit de la sinergia entre el Comú lauredià, la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) i l’empresa Five Media, el qual tindrà com a cita principal la vuitena jornada de LaLiga 3×3, tot i que també es comptarà amb altres activitats populars com tornejos i actuacions.

La competició espanyola, en la seva modalitat masculina, aterrarà al Principat amb la seva antepenúltima aturada abans de posar el punt final a València, a principis de maig. Tindrà lloc a LAUesport, espai que acollirà els 13 millors conjunts del país veí de la modalitat, i donarà el tret de sortida el dissabte dia 5 a les 12.00 hores. També hi prendrà part la selecció andorrana, per la qual cosa el president de la FAB, Joaquim Tomàs, ha comentat que servirà com a preparació per als Jocs dels Petits Estats.

“La voluntat és donar visibilitat a altres coses que passen a la parròquia”, ha destacat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. I és que aprofitant la cita, la corporació laurediana ha decidit organitzar accions paral·leles tal com la segona edició de la Trobada Infantil Intercultural, el mateix dissabte al matí, actuacions, tallers, exhibicions i fins i tot un pòdcast en directe. En afegit, Five Media organitzarà la Fan Five Zone, un espai a la plaça de la Germandat que acollirà activitats per a tots els públics durant tot el cap de setmana. Es farà un torneig infantil de bàsquet, un altre d’amateur de 3×3 dirigit a jugadors a partir dels 15 anys, un concurs de triples, un circuit d’habilitats i un concurs de triples, entre altres.