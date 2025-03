Bàsquet - Cita continental

La FAB lamenta la manca del 5×5 masculí als Jocs dels Petits Estats: “És una decepció, encara més jugant a casa”

Joaquim Tomàs assenyala que l'organització, tal com funciona actualment la competició multiesportiva, complica que hi hagi prou equips

Ahir va tenir lloc la presentació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa que Andorra acollirà el pròxim mes de maig, i el que era un secret a veus, es va fer oficial. La cita reunirà un total de 19 disciplines i els grans afectats, amb els quals no es podrà comptar, són el rugbi de set femení i el bàsquet 5×5 masculí. En aquest darrer cas, el president de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), Joaquim Tomàs, ha titllat el fet de decebedor.

Així ho ha expressat aquest matí durant la presentació del Laurèdia 3×3 & Five Fan Zone, assenyalant que l’organització, tal com funciona actualment la competició multiesportiva, “fa que sigui complicat que hi hagi prou equips per participar-hi”. “Les dates no són adients perquè això sigui més fàcil”, ha asserit. Tomàs també ha comentat que de les possibles seleccions a venir n’hi ha tres que s’han classificat per als Europeus A, i que, per tant, “tenen uns objectius molt més grans”. És el cas d’Islàndia, Xipre i Montenegro.

A tot això, se suma que hi ha altres països que no tenen conjunt en aquesta modalitat esportiva. “És complicat. Mirarem quin és el futur del 5×5 als Jocs, però per a nosaltres és una decepció, encara més jugant a casa”, ha incidit el president de la FAB.

En relació amb això, ha explicat que estan buscant algun torneig perquè la selecció masculina de la disciplina no estigui parada durant un any, tot tenint en compte que el 2026, en principi, tindran lloc els Europeus. Amb tot, ara el propòsit és tenir un combinat nacional “el màxim folgat possible” perquè en aquests Europeus assoleixi la medalla que dona accés, “en cas que n’hi hagi”, al bàsquet 5×5 dels Jocs dels Petits Estats del 2027, a Mònaco.