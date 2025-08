BC Morabanc - Mercat de fitxatges

Rubén Guerrero fitxa pel MoraBanc Andorra per dues temporades i reforçarà la pintura amb experiència internacional

El jugador andalús, de 29 anys i 213 centímetres d'alçada disputarà amb els tricolors la seva vuitena temporada a l'ACB

El pivot espanyol Rubén Guerrero ha arribat a un acord amb el BC MoraBanc Andorra per incorporar-se a la banqueta de Joan Plaza durant les dues següents temporades. El jugador andalús, de 29 anys i 213 centímetres d’alçada, compta amb una experimentada carrera a la Lliga Endesa, tot i la seva joventut.

Debutant amb l’Unicaja Màlaga, va formar part de l’equip durant quatre temporades, on també va ser capaç de compaginar-ho amb les competicions intercontinentals. L’any 2022 va tancar, finalment, l’etapa a casa per entrar a l’Obradorio, on estaria dues temporades més abans d’anar al Coviran Granada, on ha estat fins a la temporada passada. Guerrero, el qual també compta amb diferents participacions amb la selecció espanyola, afrontarà la seva vuitena temporada a la lliga, ara com a tricolor.

“És un jugador que té experiència a la lliga i que ha jugat a tots els nivells” ha expressat el director general del BC MoraBanc Andorra, Francesc Solana. En aquest sentit, la seva presència “ens farà un salt físic en la posició de cinc, on ve a ajudar en el que li faci falta a l’equip”. A més, ha destacat la seva experiència a l’ACB, a més d’Europa i en la selecció espanyola.