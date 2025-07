Ciclisme

Rosa van Doorn i Janina Wüst, i Simon Stiebjahn i Martin Frey, s’adjudiquen la segona etapa de l’Epic

Demà tindrà lloc la considerada etapa reina, que amb 63 quilòmetres i 2.390 metres de desnivell positiu començarà a Canillo per tornar a la Massana

L’Etapa 2 de l’Andorra Epic 2025 ha ofert històries contrastades a les curses UCI masculina i femenina. L’etapa, de 46 quilòmetres i que ha començat més d’hora a causa de la previsió meteorològica, ha vist com Rosa van Doorn i Janina Wüst, de l’equip Buff Megamo, han dominat des de Pal-Arinsal fins a la Massana. Així, han aconseguit capgirar un dèficit de 3’42 per obtenir un avantatge de 2’47 sobre Efficient Safari Essence, traient-los un total de sis minuts i 29 segons.

Van Doorn i Wüst han atacat des de l’inici i, al primer punt de control, ja lideraven per 2’37. Quan han arribat al cim del Coll de Cabús, ja havien pres el control de la classificació general, mantenint l’avantatge fins a la meta. “Ahir vam perdre temps per un problema mecànic”, ha recordat Wüst, tot assenyalant que per a la jornada d’avui s’han dit: “Sense risc, no hi ha diversió”.

Mentrestant, la cursa masculina ha estat una batalla tàctica. Marc Stutzmann i Sebastian Gesche, de Klimatiza Orbea, han seguit de prop els seus rivals durant tota l’etapa, mentre que Simon Stiebjahn i Martin Frey, de Singer KTM Racing, s’han endut la victòria en un esprint emocionant entre tres equips.

L’Etapa 3, considerada la Reina, cobrirà 63 quilòmetres amb 2.390 metres de desnivell positiu. Començarà a Canillo, amb una pujada exigent passant per Soldeu fins al punt més alt de la cursa, la Tossa de Llosada, a 2.560 metres, abans de descendir i afrontar l’última pujada pel Coll de l’Estall, per tornar a la Massana.