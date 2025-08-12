Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Roger Turné en el seu retorn a la bicicleta. | FAC
El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

Roger Turné es retroba amb la bicicleta després de la lesió amb l’objectiu d’arribar al Mundial del setembre a Suïssa

Una caiguda a punt d'encarar l'última volta de la Copa del Món de BTT del passat 13 de juliol li va provocar la fractura de tres apòfisis vertebrals

Roger Turné ja torna a pedalar després de quatre setmanes de l’accident que va patir a la Copa del Món de Pal Arinsal, el qual el va deixar sense participar en el Campionat d’Espanya i el Campionat d’Europa. Segons informen des de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), ho ha fet amb prudència i amb l’objectiu d’intentar arribar al Mundial de mitjan setembre a Suïssa.

“A poc a poc, anirà augmentant la seva intensitat. El repte és majúscul, però no impossible”, esmenten. Si la recuperació continua a bon ritme i les sensacions acompanyen, el pla és disputar la Copa del Món de Portes du Soleil (França), del 28 al 31 d’agost, com a banc de proves abans de la gran cita suïssa, prevista de l’11 al 14 de setembre. “No serà fàcil, però ho tinc clar, vull arribar al Mundial a temps i en condicions de competir. Aquest és l’objectiu. Cada dia em trobo millor”, ha comentat el ciclista.

Cal recordar que el passat 13 de juliol, en la Copa del Món de BTT, quan Turné ja estava a punt d’encarar l’última volta, una caiguda el va obligar a abandonar. El diagnòstic va ser contundent: fractura completa de tres apòfisis vertebrals (L2, L3 i L4) i un pronòstic de set a vuit setmanes sense poder agafar la bici.

Comparteix
Notícies relacionades
Sense marge per construir el projecte de vida dels joves
L’ENFAF pateix sortides importants, però manté bona part del bloc per continuar a Tercera Divisió Nacional
El Fòrum de la Joventut alerta sobre les dificultats d’emancipació per la bretxa entre salaris i preus de l’habitatge

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Andorra comptarà per primera vegada amb tres representants als Jocs Mundials de Trasplantats a Dresden
  • Esports
Stan Okoye es converteix un dels 12 escollits per representar la selecció de Nigèria en l’AfroBasket d’Angola
  • Esports
Cristian Espanya finalitza tercer en la categoria 300cc 2t en la cursa de resistència disputada a Bèlgica
Publicitat
Entrevistes esportives
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Gerard Riart
Director de la cursa la Jorma Volta als Ports d’Andorra
Xavier Espot Miró
President del Comitè Olímpic Andorrà (COA)
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu