Roger Turné es retroba amb la bicicleta després de la lesió amb l’objectiu d’arribar al Mundial del setembre a Suïssa

Roger Turné ja torna a pedalar després de quatre setmanes de l’accident que va patir a la Copa del Món de Pal Arinsal, el qual el va deixar sense participar en el Campionat d’Espanya i el Campionat d’Europa. Segons informen des de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), ho ha fet amb prudència i amb l’objectiu d’intentar arribar al Mundial de mitjan setembre a Suïssa.
“A poc a poc, anirà augmentant la seva intensitat. El repte és majúscul, però no impossible”, esmenten. Si la recuperació continua a bon ritme i les sensacions acompanyen, el pla és disputar la Copa del Món de Portes du Soleil (França), del 28 al 31 d’agost, com a banc de proves abans de la gran cita suïssa, prevista de l’11 al 14 de setembre. “No serà fàcil, però ho tinc clar, vull arribar al Mundial a temps i en condicions de competir. Aquest és l’objectiu. Cada dia em trobo millor”, ha comentat el ciclista.
Cal recordar que el passat 13 de juliol, en la Copa del Món de BTT, quan Turné ja estava a punt d’encarar l’última volta, una caiguda el va obligar a abandonar. El diagnòstic va ser contundent: fractura completa de tres apòfisis vertebrals (L2, L3 i L4) i un pronòstic de set a vuit setmanes sense poder agafar la bici.