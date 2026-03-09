Roger Puig es queda a tocar del top10 al supergegant dels Jocs Paralímpics que tenen lloc a Milà-Cortina d’Ampezzo

Roger Puig ha acabat el supergegant dels Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo en 11a posició. Ha signat un temps d’1’15.11, quedant-se a gairebé tres segons del vencedor de la prova, el suís Robin Cuche, acompanyat al podi pel nord-americà Patrick Halgren i el francès Jules Segers. Així, l’andorrà no ha acabat del tot satisfet, tenint en compte la cinquena plaça assolida en descens, tot i que el d’avui ha estat el seu segon millor resultat en una cita olímpica.
Durant la baixada, el tricolor ha comès algunes errades en la trajectòria que l’han obligat a fer una línia menys neta del que és habitual. Tot i això, “ha sabut mantenir un bon ritme fins a la meta i continuar sumant experiència i solidesa en una disciplina molt exigent”, han citat en un comunicat, assenyalant que des de l’equip se’n fa una valoració positiva, tant pel resultat com per la consistència que Puig està mostrant durant aquests Jocs.
De cara a demà, l’esquiador paralpí prendrà part a la combinada, prova que comptarà primer amb un supergegant i posteriorment un eslàlom per acabar sumant el temps d’ambdues proves.