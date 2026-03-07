Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Roger Puig durant la competició. | R.P.
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Roger Puig obté el primer diploma paralímpic d’hivern per a Andorra amb una cinquena plaça

L'andorrà es manté en la lluita pel podi durant bona part de la cursa i confirma les bones sensacions dels entrenaments

L’esquiador andorrà de para alpí Roger Puig ha finalitzat en cinquena posició a la prova de descens (DH) dels Jocs Paralímpics d’hivern de Cortina d’Ampezzo, un resultat que li ha valgut un diploma paralímpic, el primer que obté Andorra en uns Jocs d’hivern.

La prova s’ha disputat a la pista Tofana, un traçat de més de 2.150 metres amb un fort desnivell inicial del 73% i diversos salts i canvis de terreny. La cursa ha estat dominada pel suís Robin Cuche, que s’ha penjat la medalla d’or. El francès Arthur Bauchet ha aconseguit la plata, mentre que el rus Alexei Bugaev ha completat el podi amb la medalla de bronze.

Puig arribava a la competició després d’uns entrenaments oficials amb bones sensacions, en què havia aconseguit una segona i una cinquena posició. Aquestes bones perspectives s’han confirmat durant la cursa, amb una baixada competitiva que l’ha mantingut en la lluita per les primeres posicions.

L’andorrà ha passat pel primer intermedi en cinquena posició i ha millorat fins a la quarta plaça en el segon i tercer parcial, mantenint un bon ritme als trams centrals del recorregut. En l’últim sector, però, algunes petites errades li han fet perdre algunes dècimes que finalment l’han situat en la cinquena plaça.

En arribar a meta, Puig ha registrat inicialment el tercer millor temps provisional, fet que li ha permès ocupar momentàniament el seient reservat als tres primers classificats. Amb el pas dels següents corredors, però, la classificació s’ha anat ajustant. Primer ha arribat Arthur Bauchet amb el segon millor registre, situant l’andorrà en quarta posició provisional, i posteriorment Alexei Bugaev ha marcat el tercer millor temps, deixant finalment Puig en cinquena posició.

