Roger Puig no completa el supergegant i queda fora de la prova als Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo

L’esquiador paralímpic Roger Puig no ha pogut finalitzar la prova de supergegant de la supercombinada als Jocs Paralímpics Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo, fet que li ha impedit disputar posteriorment la mànega d’eslàlom que completava la competició.
El traçat presentava una velocitat més elevada que el dia anterior i exigia precisió en cada secció del recorregut. Després del bon resultat aconseguit en la jornada anterior, Puig havia afrontat la baixada amb la intenció d’arriscar més per intentar millorar la seva posició a la classificació i encarar l’eslàlom amb opcions de lluitar per un bon resultat final.
Durant la segona part del descens, però, un salt amb un petit desequilibri va provocar que un dels bastons se li enganxés i quedés travessat. L’incident li va fer perdre la concentració i dificultar el ritme de la baixada. En el salt següent va acabar saltant més del previst i es va deixar una porta, fet que el va deixar fora de la cursa.
Amb aquesta prova es tanquen les disciplines de velocitat per a l’esquiador andorrà en aquests Jocs Paralímpics. Tot i l’abandonament d’avui, el balanç és positiu després d’aconseguir una cinquena i una onzena posició en les proves disputades fins ara, els millors resultats de la seva trajectòria en uns Jocs Paralímpics.
La participació de Puig als Jocs encara continuarà amb les proves tècniques. L’andorrà competirà divendres en el gegant i diumenge en l’eslàlom, amb l’objectiu de tornar a situar-se en les primeres posicions.