Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La participació de Puig als Jocs encara continuarà amb les proves tècniques. | R.P.
El Periòdic d'Andorra
Cita olímpica

Roger Puig no completa el supergegant i queda fora de la prova als Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo

L’esquiador andorrà competirà divendres en el gegant i diumenge en l’eslàlom, amb l’objectiu de tornar a situar-se en les primeres posicions

L’esquiador paralímpic Roger Puig no ha pogut finalitzar la prova de supergegant de la supercombinada als Jocs Paralímpics Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo, fet que li ha impedit disputar posteriorment la mànega d’eslàlom que completava la competició. 

El traçat presentava una velocitat més elevada que el dia anterior i exigia precisió en cada secció del recorregut. Després del bon resultat aconseguit en la jornada anterior, Puig havia afrontat la baixada amb la intenció d’arriscar més per intentar millorar la seva posició a la classificació i encarar l’eslàlom amb opcions de lluitar per un bon resultat final. 

Puig havia afrontat la baixada amb la intenció d’arriscar més per intentar millorar la seva posició a la classificació

Durant la segona part del descens, però, un salt amb un petit desequilibri va provocar que un dels bastons se li enganxés i quedés travessat. L’incident li va fer perdre la concentració i dificultar el ritme de la baixada. En el salt següent va acabar saltant més del previst i es va deixar una porta, fet que el va deixar fora de la cursa. 

Amb aquesta prova es tanquen les disciplines de velocitat per a l’esquiador andorrà en aquests Jocs Paralímpics. Tot i l’abandonament d’avui, el balanç és positiu després d’aconseguir una cinquena i una onzena posició en les proves disputades fins ara, els millors resultats de la seva trajectòria en uns Jocs Paralímpics. 

La participació de Puig als Jocs encara continuarà amb les proves tècniques. L’andorrà competirà divendres en el gegant i diumenge en l’eslàlom, amb l’objectiu de tornar a situar-se en les primeres posicions. 

Comparteix
Notícies relacionades
L’Escola Andorrana dona pautes de seguretat digital a les famílies arran del cas de menors en xats pornogràfics
Les matriculacions de vehicles baixen un 6,8% al febrer tot i créixer lleugerament en l’acumulat del 2026
Els Bombers gestionen gairebé 16.000 expedients el 2025 amb més de 4.600 serveis operatius arreu del Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
A falta d’anunci oficial, Joan Verdú i Juan Lago separaran els seus camins una vegada el curs es doni per acabat
  • Esports
L’FC Andorra s’adhereix a la primera Jornada Retro de la història de LaLiga, que tindrà lloc del 10 al 13 d’abril
  • Esports
Roger Puig es queda a tocar del top10 al supergegant dels Jocs Paralímpics que tenen lloc a Milà-Cortina d’Ampezzo
Publicitat
Entrevistes esportives
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu