Roger Puig finalitza el gegant dels Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo amb un 15è lloc després de remuntar

Tot i deixar clar que se centrava en les disciplines de velocitat, Roger Puig ha finalitzat el gegant dels Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo amb una 15a posició després de remuntar a la segona mànega. En tot cas, el seu temps total ha estat de 2’23.75 després de sumar l’1’12.25 de la primera baixada que el feia ser momentàniament 16è i l’1’11.50, el 15è millor de la segona.
L’or se l’ha penjat el francès Arthur Bauchet, qui ha signat un global de 2’07.76. Amb ell, el segon caixó del podi l’ha ocupat el suís Robin Cuche (2’09.72) i, el tercer, el rus Alexey Bugaev (2’11.14).
Val a dir que la jornada ha estat marcada per les condicions de la neu, que s’ha anat transformant ràpidament amb el pas dels corredors i les temperatures. De fet, abans de la segona mànega, l’organització ha hagut de tirar sal al traçat perquè estava molt tova, una intervenció que ha permès, però, disputar la segona baixada amb unes condicions més igualades per a tots els participants.
Puig tindrà diumenge la darrera prova d’aquesta cita, l’eslàlom. Abans, i més enllà de la jornada d’aquest divendres, cal recordar que va obtenir el diploma olímpic en descens amb un cinquè lloc, va ser 11è en supergegant i no va acabar la combinada en no completar precisament el supergegant.