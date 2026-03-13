Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Roger Puig, després de finalitzar la prova. | R.P.
Pol Forcada Quevedo
Cita olímpica

Roger Puig finalitza el gegant dels Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo amb un 15è lloc després de remuntar

L'or se l'ha penjat el francès Arthur Bauchet amb un temps global de 2'07.76, i ha estat acompanyat al podi pel suís Robin Cuche i el rus Alexey Bugaev

Tot i deixar clar que se centrava en les disciplines de velocitat, Roger Puig ha finalitzat el gegant dels Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo amb una 15a posició després de remuntar a la segona mànega. En tot cas, el seu temps total ha estat de 2’23.75 després de sumar l’1’12.25 de la primera baixada que el feia ser momentàniament 16è i l’1’11.50, el 15è millor de la segona.

L’or se l’ha penjat el francès Arthur Bauchet, qui ha signat un global de 2’07.76. Amb ell, el segon caixó del podi l’ha ocupat el suís Robin Cuche (2’09.72) i, el tercer, el rus Alexey Bugaev (2’11.14).

Val a dir que la jornada ha estat marcada per les condicions de la neu, que s’ha anat transformant ràpidament amb el pas dels corredors i les temperatures. De fet, abans de la segona mànega, l’organització ha hagut de tirar sal al traçat perquè estava molt tova, una intervenció que ha permès, però, disputar la segona baixada amb unes condicions més igualades per a tots els participants.

Puig tindrà diumenge la darrera prova d’aquesta cita, l’eslàlom. Abans, i més enllà de la jornada d’aquest divendres, cal recordar que va obtenir el diploma olímpic en descens amb un cinquè lloc, va ser 11è en supergegant i no va acabar la combinada en no completar precisament el supergegant.

Roger Puig obté el primer diploma paralímpic d’hivern per a Andorra amb una cinquena plaça

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu