  • Amb aquest resultat suma 50 punts més per a la general de la Copa del Món mantenint-se en la sisena posició de la general. | Roger Puig
El Periòdic d'Andorra
Paralpí

Roger Puig brilla amb un quart lloc al descens de la Copa del Món de Tignes i suma 50 punts més a la general

Tot i això, l’andorrà considera que algunes petites errades li han fet perdre unes dècimes que podrien haver-lo apropat encara més al podi

L’esquiador andorrà de paraalpí Roger Puig ha aconseguit avui una molt bona quarta posició al descens (DH) de la Copa del Món disputat a Tignes, compartida amb Alexis Guimond de Canadà que ha fet el mateix temps. Un resultat de gran valor dins el circuit internacional i que confirma el seu bon moment en les disciplines de velocitat.

Així, Puig ha completat una baixada molt correcta i sòlida, marcant el 6è temps al primer parcial, 8è en el segon i 4t al final del traçat. Ha fet una baixada amb bones línies i ritme al llarg del traçat, fet que li ha permès situar-se entre els millors de la jornada.

Tot i això, l’andorrà considera que encara hi ha marge de millora: algunes petites errades li han fet perdre unes dècimes que podrien haver-lo apropat encara més a les posicions de podi. Amb aquest quart lloc, Puig suma un nou resultat destacat a la Copa del Món i reforça la confiança de cara a la segona oportunitat que tindrà demà a la mateixa estació, amb un nou descens en el programa.

Puig ha completat una baixada molt correcta i sòlida, marcant el 6è temps al primer parcial, 8è en el segon i 4t al final del traçat

Amb aquest resultat suma 50 punts més per a la general de la Copa del Món mantenint-se en la sisena posició de la general de Descans i per al Overall de totes les disciplines amb 420 punts, la xifra més alta de la seva carrera esportiva

