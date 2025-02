Remuntada i exhibició del MoraBanc Andorra per aconseguir una victòria de prestigi (94-106)

El MoraBanc Andorra ha aconseguit una important victòria a domicili davant el Dreamland Gran Canaria (94-106) en un partit marcat per la intensitat i l’encert ofensiu. L’equip dirigit per Joan Plaza ha signat una actuació sòlida, destacant per la seva capacitat de reacció i control en els moments claus del matx.

El partit començava amb un MoraBanc Andorra inspirat sota cistella, amb Felipe Dos Anjos dominant la zona. No obstant això, els locals van respondre ràpidament amb un parcial de 7-0 aprofitant les pèrdues de pilota dels andorrans. L’encert de Sekou Doumbouya, autor de vuit dels primers 14 punts del seu equip, mantenia l’equilibri en el marcador fins al minut 5 (12-14). Tot i això, el conjunt canari, dirigit per Jaka Lakovic, va mostrar un alt nivell anotador durant la primera part, amb un encert excepcional en tirs de camp (9/10 en tirs de dos i 8/11 en triples). Aquesta efectivitat va permetre al Dreamland Gran Canaria obrir una escletxa al marcador (43-26, minut 14). Tot i la dificultat del moment, el MoraBanc Andorra va saber reaccionar i, treballant intensament en defensa i atac, va retallar diferències abans del descans (53-44).

En la represa, el conjunt andorrà va mantenir la dinàmica positiva, aprofitant la bona connexió entre Sekou Doumbouya i Nacho Llovet per imposar-se en la pintura i incomodar la defensa local. Amb una defensa més sòlida i un atac més fluid, el MoraBanc Andorra va aconseguir capgirar el marcador al minut 25 (58-59). La defensa visitant va ser clau en aquest tram, limitant el poder ofensiu del Dreamland Gran Canaria a només 13 punts en tot el tercer quart. Aquesta solidesa defensiva, sumada a l’encert ofensiu de Kyle Kuric en el tram final del període, va permetre als andorrans arribar a l’últim quart amb un avantatge de deu punts (66-76).

En els darrers deu minuts, el MoraBanc Andorra va saber gestionar la pressió d’un rival ferit i amb capacitat de reacció. Malgrat que el marcador es mantenia ajustat (84-89, minut 35), les bones sensacions en pista donaven confiança als de Joan Plaza. L’equip va saber resistir els intents de remuntada del Gran Canaria i va mostrar un caràcter competitiu que li va permetre segellar una victòria valuosa (94-106). Amb aquest triomf, el MoraBanc Andorra suma la seva setena victòria de la temporada i es manté en plena lluita pels seus objectius en la classificació.