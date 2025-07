Futbol - Cita continental

L’Atlètic d’Escaldes supera l’F91 Diddeleng en la seva estrena a la Conference League i viatja a Luxemburg amb avantatge (2-0)

Els gols de Gemelson i Carpio a la primera part donen la victòria al conjunt andorrà, el qual defensarà el resultat en la tornada de dijous

L’Atlètic Club d’Escaldes ha mostrat una gran imatge en la seva estrena europea davant l’F91 Diddeleng, guanyant 2-0, en el partit corresponent a l’anada de la primera ronda de la fase prèvia de classificació de la Conference League. Els gols de Gemelson i Yeray Carpio a la primera part han donat la victòria el conjunt andorrà, el qual viatja a Luxemburg amb avantatge de dos gols.

Els locals van per feina

L’esfèrica ha començat a rodar al nou estadi de la FAF i els dos equips han deixat clar que els és igual que això sigui una eliminatòria, que el que volen és guanyar avui i que ja hi haurà temps de pensar en el partit de tornada. Als dos minuts, els visitants ja han servit el seu primer córner, tot i que la jugada no ha acabat en res. Tots dos conjunts han apostat per pressionar de manera molt intensa la sortida de pilota del rival i tant tricolors com luxemburguesos han tingut personalitat per sortir jugant. Tot i que el domini inicial de la possessió ha estat per al Diddeleng, la primera ocasió l’ha tingut l’Atlètic amb una rematada de Domi Berlanga que el porter rival, Eldin Latik, ha aturat sense dificultats. Aquest ha estat el primer i únic avís dels locals, perquè les següents arribades ja han acabat en gol. El primer, al minut nou, l’ha fet Gemelson rematant una centrada de Álvaro Roncal des del costat dret, la qual el dorsal 10 ha caçat de primeres en l’interior de l’àrea.

No obstant això, la reacció del conjunt dirigit per Rodrigue Dikaba no s’ha fet esperar i pocs minuts després d’encaixar el primer han estat a punt de fer l’empat. El davanter, Agostinho, preparat per empènyer la pilota sense porter, ja estava pensant en la celebració del gol, però una intervenció prodigiosa de Carlos Inglada ho ha evitat. I del possible 1-1 s’ha passat al 2-0 gràcies a un sensacional gol de falta directa de Carpio. El central espanyol ha sorprès tothom xutant des de tres quarts de camp quan, el que s’esperava, tenint en compte la posició llunyana des d’on es llançava la falta, era que busqués posar la pilota a l’interior de l’àrea buscant als seus companys, però s’ha mostrat molt convençut i ha acabat signant un golàs.

El llançament de falta de Carpio el qual ha suposat el 2-0. | Atlètic Club d’Escaldes

Novament, després del gol dels andorrans, ha tornat a arribar la reacció visitant. Passat el quart d’hora de joc, Jure Marinovich ha fet una aturada impressionant per evitar el gol d’Agostinho de cap. El Diddeleng ha tornat a desaprofitar una ocasió claríssima. Després d’un tram de duel amb més interrupcions i faltes que joc amb pilota, en el qual Pablo Molina i Gemelson han vist la targeta groga, els locals han tornat a l’atac. De fet, David Segura ha fet el 3-0, però l’acció ha quedat invalidada per fora de joc.

El tram final de la primera part ha deixat un parell d’arribades dels visitants que no han acabat en cap ocasió clara i també una groga per Inglada per part de l’Atlètic i dues grogues pels luxemburguesos, Mehdi Kirck i Isaque Gavioli. El primer temps ha finalitzat 2-0 a favor de l’Atlètic Club d’Escaldes.

Amb el marcador dominat, que passin els minuts

En la represa, el conjunt de Luxemburg, amb la pressió del marcador en contra, ha fet una passa endavant prenent el control total de l’esfèrica. Marinovich ha tornat a fer una intervenció destacada per evitar el gol dels visitants pocs minuts després de començar el segons temps. Amb els dos gols d’avantatge, l’Atlètic ha optat per no arriscar tant en pilota com a la primera part i fruit del domini del rival, s’han tancat en camp propi minimitzant els riscos. El ritme i les ocasions del primer temps han desaparegut en el segon, i les interrupcions constants i el resultat favorable dels andorrans han deixat un context de partit en el qual han passat molt poques coses. Cal destacar l’entrada al camp de l’internacional amb Andorra, Joao da Silva, que ha gaudit d’uns 30 minuts.

En el tram final de l’enfrontament, Rodrigo Piloto ha gaudit de dues ocasions molt clares. La primera, un mà a mà contra Latik que el porter rival ha refusat. I la segona, una picada per amunt intentant superar de nou a Latik, però la rematada no ha trobat porteria. Finalment, el resultat no s’ha mogut (2-0) i el conjunt andorrà defensarà el resultat en el partit de tornada dijous vinent.

Cal recordar que ahir, l’Inter Club d’Escaldes va obrir ahir la participació andorrana en competicions europees amb una derrota per 3-1 contra l’FCSB, en l’anada de la primera ronda de la Champions League. Aquesta nit, a les 21.00 hores, serà el torn de l’FC Santa Coloma que visita el camp del Borac a Bòsnia, en la primera eliminatòria prèvia a l’Europa League.