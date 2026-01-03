Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’evolució d’ambdues lesions serà la que marcarà la disponibilitat de Rafa Luz i Yves Pons per reincorporar-se als entrenaments. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - ACB

Rafa Luz i Yves Pons, pendents de l’evolució de les seves lesions després del partit contra el Hiopos Lleida

El base pateix una lesió als isquiotibials de la cama esquerra, mentre que l’aler va quedar fora de la convocatòria per un esquinç de turmell

El Morabanc Andorra ha informat aquest dissabte de l’estat físic de Rafa Luz i Yves Pons, en el marc del comunicat mèdic fet públic després del partit disputat divendres contra el Hiopos Lleida. Pel que fa a Luz, el base va haver de ser substituït en el tram final del partit i no va poder tornar a la pista. Segons ha detallat el club, les proves mèdiques realitzades posteriorment han determinat que el jugador pateix una lesió als músculs isquiotibials de la cama esquerra.

D’altra banda, Pons va patir un esquinç de turmell al peu esquerre durant la darrera sessió d’entrenament prèvia al partit de divendres, una circumstància que va provocar que el jugador no entrés a la convocatòria per al duel davant el conjunt lleidatà. El club ha indicat que l’evolució d’ambdues lesions serà la que marcarà la disponibilitat de Rafa Luz i Yves Pons per reincorporar-se als entrenaments amb el grup en els propers dies.

El MoraBanc perd el ‘derbi’ contra el Lleida després d’un pobre darrer quart i es manté a la corda fluixa (79-87)

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El conductor mort en el xoc d’Incles era Raül Adames, director del Secretariat d’Educació Catòlica de Barcelona
Una presumpta violació a una turista al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any acaba amb dos homes detinguts
La Creu Roja manté la donació de sang com una prioritat estratègica per al 2026 malgrat el descens de donacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc perd el ‘derbi’ contra el Lleida després d’un pobre darrer quart i es manté a la corda fluixa (79-87)
  • Esports
L’FC Andorra visita el Ceuta amb la intenció de començar l’any de la mateixa manera que va tancar el 2025
  • Esports
Xavier Castañeda arriba cedit al MoraBanc fins a final de temporada i podria debutar aquesta mateixa tarda
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu