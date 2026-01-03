Rafa Luz i Yves Pons, pendents de l’evolució de les seves lesions després del partit contra el Hiopos Lleida

El Morabanc Andorra ha informat aquest dissabte de l’estat físic de Rafa Luz i Yves Pons, en el marc del comunicat mèdic fet públic després del partit disputat divendres contra el Hiopos Lleida. Pel que fa a Luz, el base va haver de ser substituït en el tram final del partit i no va poder tornar a la pista. Segons ha detallat el club, les proves mèdiques realitzades posteriorment han determinat que el jugador pateix una lesió als músculs isquiotibials de la cama esquerra.
D’altra banda, Pons va patir un esquinç de turmell al peu esquerre durant la darrera sessió d’entrenament prèvia al partit de divendres, una circumstància que va provocar que el jugador no entrés a la convocatòria per al duel davant el conjunt lleidatà. El club ha indicat que l’evolució d’ambdues lesions serà la que marcarà la disponibilitat de Rafa Luz i Yves Pons per reincorporar-se als entrenaments amb el grup en els propers dies.