Quim Ballesté brilla amb l’or infantil i el judo andorrà suma un cap de setmana de podis destacats

L’equip de la Federació Andorrana de Judo (Fandjudo) ha sumat un cap de setmana d’èxits amb l’or de Quim Ballesté com a resultat més destacat. En el Campionat Provincial Infantil de Tarragona i Lleida, disputat a la tarda, Ballesté es va imposar en la categoria de -38 kg després de guanyar quatre combats, fet que li va permetre penjar-se la medalla d’or i reafirmar la seva progressió en aquesta primera fase de la temporada.
Al matí, en el Campionat de Catalunya Júnior celebrat el mateix dia, Isona Cerro es va proclamar campiona en la categoria de -78 kg després de sumar dues victòries que la van situar al capdamunt del podi. En la mateixa categoria femenina, Neus Hernández va finalitzar en cinquena posició, amb dos combats guanyats i quedant-se a un pas de la medalla.
En la categoria masculina de -81 kg, Joaquim Tomàs va obtenir la setena plaça després de sumar dues victòries, mentre que Jan Ballesté va tancar la seva participació en novena posició gràcies a un triomf en una categoria de gran nivell.