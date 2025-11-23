Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Quim Ballesté, medalla d’or en -38 kg al Provincial Infantil de Tarragona i Lleida. | Fandjudo
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Fandjudo

Quim Ballesté brilla amb l’or infantil i el judo andorrà suma un cap de setmana de podis destacats

Els representants andorrans sobresurten en les categories infantil i júnior, amb triomfs en -38 kg i podis i bones posicions en -78 kg i -81 kg

L’equip de la Federació Andorrana de Judo (Fandjudo) ha sumat un cap de setmana d’èxits amb l’or de Quim Ballesté com a resultat més destacat. En el Campionat Provincial Infantil de Tarragona i Lleida, disputat a la tarda, Ballesté es va imposar en la categoria de -38 kg després de guanyar quatre combats, fet que li va permetre penjar-se la medalla d’or i reafirmar la seva progressió en aquesta primera fase de la temporada.

Al matí, en el Campionat de Catalunya Júnior celebrat el mateix dia, Isona Cerro es va proclamar campiona en la categoria de -78 kg després de sumar dues victòries que la van situar al capdamunt del podi. En la mateixa categoria femenina, Neus Hernández va finalitzar en cinquena posició, amb dos combats guanyats i quedant-se a un pas de la medalla.

En la categoria masculina de -81 kg, Joaquim Tomàs va obtenir la setena plaça després de sumar dues victòries, mentre que Jan Ballesté va tancar la seva participació en novena posició gràcies a un triomf en una categoria de gran nivell.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
‘Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig’ posa veu a moments fràgils que revelen desigualtats persistents
Carrers Vius obté un aprovat ciutadà i comercial
Mijares queda fora a la competició a Gurgl quan acariciava el Top-30 però manté la confiança en el seu progrés

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc fa els deures i firma un final d’atac de cor, però no n’hi ha prou per tombar al Joventut Badalona
  • Esports
Ibai obre la porta a marxar després de la derrota d’avui: “Tampoc ho confirmaré, però la possibilitat hi és”
  • Esports
El Castelló visita el Principat i aprofita un escenari nevat per dominar amb claredat un FC Andorra en hores baixes
Publicitat
Entrevistes esportives
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu