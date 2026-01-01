Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'entrenador del MoraBanc Andorra en la roda de premsa prèvia al partit contra el Força Lleida.
Elena Hernández Molina
Bàsquet - Lliga ACB

Plaza subratlla que només “parla dels jugadors que té” i rebutja cap polèmica amb la direcció del MoraBanc

L’entrenador afronta el partit contra el Lleida sense parlar de fitxatges, reclama estabilitat competitiva i alerta de la importància del suport del públic

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, ha volgut tallar qualsevol lectura externa abans del pròxim compromís contra el Força Lleida, deixant clar que el seu discurs se centra exclusivament en l’àmbit esportiu. “Jo no he fet cap encreuament de res; només parlo dels jugadors que tinc disponibles el dia del partit”, ha afirmat, rebutjant qualsevol interpretació sobre declaracions o moviments fora de la banqueta.

Plaza ha insistit que no entra en qüestions de despatxos ni en especulacions sobre possibles incorporacions. Ha explicat que el club fa la seva feina, però que ell només vol tenir informació un cop els partits estan tancats. “Els que estiguin a la pista seran els que jugaran”, ha reiterat, subratllant que prepara els partits únicament amb la plantilla efectiva de cada jornada.

En clau esportiva, el tècnic ha defensat queels seus equips acostumen a créixer amb el pas del temps i ha situat el darrer partit com una mostra del camí que vol consolidar. Tot i això, ha admès quecal millorar aspectes concrets per guanyar regularitat i solidesa. Ha remarcat que l’equip necessita ser estable, seguir un patró clar i mantenir una actitud competitiva constant, independentment del rival.

“Jo no he fet cap encreuament de res; només parlo dels jugadors que tinc disponibles el dia del partit” – Joan Plaza

Pel que fa al duel contra el Lleida, Plaza ha demanat relativitzar les ratxes de resultats i ha recordat que el conjunt lleidatà ha afrontat un calendari exigent. L’ha definit com un equip físic, intens i ben estructurat, amb capacitat per atacar les febleses rivals, i ha advertit que la fortalesa mental serà clau durant el partit.

L’entrenador també ha posat l’accent en un factor extern que considera determinant: l’afluència de públic. Ha lamentat que no sempre es respongui a l’alçada en partits d’aquesta importància i ha comparat la situació amb altres pavellons de la lliga que presenten ple absolut. Plaza ha remarcat que el suport de l’afició pot ser decisiu en duels directes.

Finalment, el tècnic ha reiterat que l’únic objectiu immediat és el partit contra el Lleida. “Ara mateix no hi ha més futur que aquest”, ha conclòs, insistint que tot l’esforç de l’equip depèn de competir amb els recursos actuals i treure el màxim rendiment dels jugadors disponibles.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

