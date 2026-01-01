Plaza subratlla que només “parla dels jugadors que té” i rebutja cap polèmica amb la direcció del MoraBanc

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, ha volgut tallar qualsevol lectura externa abans del pròxim compromís contra el Força Lleida, deixant clar que el seu discurs se centra exclusivament en l’àmbit esportiu. “Jo no he fet cap encreuament de res; només parlo dels jugadors que tinc disponibles el dia del partit”, ha afirmat, rebutjant qualsevol interpretació sobre declaracions o moviments fora de la banqueta.
Plaza ha insistit que no entra en qüestions de despatxos ni en especulacions sobre possibles incorporacions. Ha explicat que el club fa la seva feina, però que ell només vol tenir informació un cop els partits estan tancats. “Els que estiguin a la pista seran els que jugaran”, ha reiterat, subratllant que prepara els partits únicament amb la plantilla efectiva de cada jornada.
En clau esportiva, el tècnic ha defensat queels seus equips acostumen a créixer amb el pas del temps i ha situat el darrer partit com una mostra del camí que vol consolidar. Tot i això, ha admès quecal millorar aspectes concrets per guanyar regularitat i solidesa. Ha remarcat que l’equip necessita ser estable, seguir un patró clar i mantenir una actitud competitiva constant, independentment del rival.
Pel que fa al duel contra el Lleida, Plaza ha demanat relativitzar les ratxes de resultats i ha recordat que el conjunt lleidatà ha afrontat un calendari exigent. L’ha definit com un equip físic, intens i ben estructurat, amb capacitat per atacar les febleses rivals, i ha advertit que la fortalesa mental serà clau durant el partit.
L’entrenador també ha posat l’accent en un factor extern que considera determinant: l’afluència de públic. Ha lamentat que no sempre es respongui a l’alçada en partits d’aquesta importància i ha comparat la situació amb altres pavellons de la lliga que presenten ple absolut. Plaza ha remarcat que el suport de l’afició pot ser decisiu en duels directes.
Finalment, el tècnic ha reiterat que l’únic objectiu immediat és el partit contra el Lleida. “Ara mateix no hi ha més futur que aquest”, ha conclòs, insistint que tot l’esforç de l’equip depèn de competir amb els recursos actuals i treure el màxim rendiment dels jugadors disponibles.