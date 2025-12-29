Plaza elogia l’equip, però exigeix demostrar que el MoraBanc pot jugar al màxim nivell divendres davant el Lleida

Joan Plaza ha mostrat orgull pel rendiment del MoraBanc Andorra després de la derrota davant el València Basket i ha felicitat públicament els seus jugadors per la imatge oferta, especialment en l’aspecte defensiu. L’entrenador tricolor ha valorat positivament la capacitat competitiva de l’equip, tot i admetre que encara falta consolidar determinades situacions de joc i millorar la circulació de pilota per poder competir amb més continuïtat al màxim nivell.
“Estic orgullós, he felicitat a l’equip”, ha assegurat Plaza en acabar el partit, reconeixent l’esforç col·lectiu fet al Roig Arena. El tècnic ha explicat que l’equip ha arribat al tram final amb opcions reals, però que el cansament i la càrrega de minuts han condicionat algunes decisions ofensives. “Ens hauria agradat tenir opcions fins a l’últim minut”, ha admès, tot afegint que “hi ha hagut un parell de triples que ens hauria agradat treure”, però sense voler escudar-se en allò que podria haver estat.
“Deixar un equip que sovint ronda els cent punts en vuitanta vol dir que hem defensat molt bé” – Joan Plaza
Plaza ha posat l’accent en un dels factors clau del partit: el domini del rebot ofensiu del conjunt valencià. “Han fet 20 captures en el rebot ofensiu”, ha remarcat, assenyalant que l’equip no ha estat capaç de tallar aquesta dinàmica. També ha reconegut les dificultats generades per la pressió defensiva del rival. “No hem sigut capaços d’aturar la ‘via d’aigua’ després les pèrdues de pilota per una gran defensa del València”, ha explicat, tot recordant que, malgrat això, el MoraBanc ha competit fins al final. “Ja hem fet prou arribant a l’últim minut amb opcions”, ha insistit.
En aquesta línia, l’entrenador ha volgut relativitzar els percentatges de tir exterior i ha subratllat la importància del volum de possessions. “Dona igual el percentatge que tinguis de tres si ells acaben tirant vint tirs més que tu”, ha sentenciat, deixant clar que el control del joc passa per reduir pèrdues i assegurar el rebot.
El tècnic tricolor també ha alertat d’un moment del partit que considera inadmissible per a un equip que lluita a la part baixa de la classificació. “En l’últim quart hem arribat a una diferència de trenta punts i això és una qüestió que no ens podem permetre”, ha afirmat amb contundència.
“Ens hauria agradat tenir opcions fins a l’últim minut” – Joan Plaza
Malgrat la derrota, el míster ha volgut posar el partit en context i ha recordat que el MoraBanc ja ha mostrat capacitat per competir davant rivals de primer nivell. Ha recordat els bons trams contra Unicaja i el Barcelona, però ha destacat que duels com el de València han estat partits complets. “Són partits que hem pogut jugar sencers i que ens han demostrat que tenim capacitat de jugar al màxim nivell”, ha apuntat.
Finalment, Plaza ha insistit en el camí que ha de seguir l’equip. Ha reconegut que en alguns partits el MoraBanc no ha estat capaç de guanyar perquè ha abaixat els braços, però ha remarcat que, quan l’equip és ordenat, comparteix la pilota i defensa amb la intensitat mostrada, pot competir contra qualsevol. “Deixar un equip que sovint ronda els cent punts en vuitanta vol dir que hem defensat molt bé”, ha destacat. Ara, el repte passa per donar continuïtat a aquesta línia. “S’ha de plasmar divendres contra el Lleida”, ha conclòs, confiant que l’equip sigui capaç de fer un pas endavant.