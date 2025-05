Bàsquet - ACB

Joan Plaza destaca la maduresa de l’equip i el nivell del rival després d’assegurar la permanència a l’ACB

L’entrenador tricolor posa en valor el rendiment dels seus jugadors i reconeix la professionalitat del conjunt gallec, destacant la figura d’'Epi'

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, ha valorat de manera positiva el rendiment del seu equip després de la victòria per 91 a 104 a la pista del Leyma la Corunya, un triomf que certifica la permanència del conjunt tricolor a la Lliga Endesa. En la seva compareixença posterior al partit, Plaza ha aprofitat per felicitar tant als seus jugadors com al conjunt rival.

L’entrenador ha destacat, en primer lloc, el comportament del Leyma la Corunya tot i el descens ja consumat. “Han demostrat un nivell de serenitat impropi d’una situació com la seva. Han mantingut la calma, el rumb i el grup. Això parla molt bé dels seus dirigents”, ha afirmat.

Plaza ha fet referència directa a Diego Epifanio ‘Epi’, tècnic del conjunt gallec, a qui ha qualificat com “una de les persones més honestes amb qui he coincidit” i “sinònim de solidesa, treball i honestedat”. El tècnic del MoraBanc ha expressat el seu desig que el Leyma pugui tornar aviat a la màxima categoria: “Aquest binomi —en referència a Epi i l’equip— seria bo mantenir-lo. No trigarà gaire a tornar. Ens tornarem a veure aquí”.

Pel que fa al seu equip, Plaza ha remarcat la serietat i implicació mostrades pels seus jugadors. “Hem tingut un nivell de serietat que no sempre hem mostrat. Sabíem què volíem fer”, ha declarat. Tot i reconèixer que hi va haver “situacions a final de partit que eren evitables”, ha considerat que el triomf va ser merescut i que l’equip va jugar com un bloc unit: “Hem estat sòlids al darrere, excepte en alguns moments, i el nivell de maduresa ha estat bo”.

L’entrenador també ha posat en valor que la permanència s’hagi assegurat a falta de tres jornades per al final de la fase regular, i ho ha atribuit al treball col·lectiu: “Que ens salvem aquí amb antelació parla molt bé de la feina i la implicació de l’equip durant tot l’any, especialment en aquesta segona volta”.