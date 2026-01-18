Plaza, després del final cruel davant el Río Breogán: “Hem de jugar amb el cap més fred i el cor igual de calent”

La derrota del MoraBanc Andorra s’ha decidit en els darrers segons i amb un desenllaç cruel que ha deixat la Bombonera glaçada. L’equip tricolor ha caigut per 101-104 davant el Río Breogán després d’una acció final en què el triple visitant ha tocat fins a tres cops el cèrcol abans d’entrar, just quan el marcador estava igualat. El tècnic del conjunt andorrà, Joan Plaza, ha analitzat el partit amb autocrítica i ha posat el focus en els detalls que han condemnat l’equip.
Plaza ha reconegut que l’equip no ha estat capaç de frenar les últimes accions decisives. “No hem sabut parar els últims tirs ni les caigudes dels pivots”, ha admès. Tot i haver estat superiors en alguns registres, el tècnic ha lamentat que “hem guanyat el percentatge en tirs de tres i en tirs d’un, però els tirs de dos els tenim esborrats”, una dada que ha acabat pesant en el resultat final.
“Ens està matant tenir dos o tres minuts dolents en què prenem males decisions” – Joan Plaza
Un altre dels factors clau ha estat el rebot i les pèrdues de pilota. Plaza ha recordat que és un problema conegut i recurrent. “Les errades al rebot ofensiu no hem estat capaços d’aturar-les” i ha afegit que “amb 17 pilotes perdudes no hem sabut estar a l’altura”, assumint que aquestes concessions han facilitat massa cistelles al rival.
L’entrenador també ha volgut posar en context l’última acció del partit, marcada per l’encert de Francis Alonso. “Tenir la fortuna de guanyar un partit és una moneda”, ha explicat, destacant que Alonso “és un gran tirador” i que Best “l’ha puntejat”, però que en situacions així l’encert també compta.
Més enllà del final, Plaza ha insistit que el problema s’ha gestat abans. Ha valorat positivament el gran parcial del tercer quart, però ha lamentat les desconnexions. “Ens està matant fer un bon partit i tenir dos o tres minuts en què prenem males decisions”, ha assegurat, subratllant que això “ens afecta defensivament, sobretot quan estàs guanyant de 14 o 15 punts i perds el ritme”.
“No hem sabut estar a l’altura amb 17 pilotes perdudes” – Joan Plaza
Preguntat per l’estat anímic i les forces per continuar, el tècnic s’ha mostrat ferm. “Em sobren forces per anar i tornar a començar”, ha dit, recordant també les dificultats físiques de la plantilla. Ha explicat que alguns jugadors han participat tot i no estar al cent per cent, amb el vistiplau del servei mèdic, i només durant minuts molt limitats.
Plaza no ha volgut amagar que hi ha problemes, però també ha remarcat els aspectes positius. Ha destacat que “hi ha jugadors que han estat capaços d’ajudar-nos molt” i ha reconegut l’aportació de Kyle Kuric, així com la professionalitat d’Aaron Best i Justin McKoy, dels quals ha valorat la bona dinàmica dins l’equip des del primer minut.
Sobre les decisions arbitrals en el tram final, especialment la jugada revisada pel VAR que ha acabat amb possessió per al rival, Plaza ha estat clar. “Són qüestions que s’escapen”, ha afirmat, apuntant que el club valorarà si cal fer algun pas més després de revisar les imatges. En qualsevol cas, ha insistit que la seva preocupació principal és “aixecar les qüestions dels parcials” i evitar les desconnexions.
El missatge final ha estat de perseverança. Plaza ha remarcat que l’equip ha de seguir “picant pedra” i ha subratllat que el gran repte és evitar aquestes ‘pàjares’ no premeditades que es repeteixen. “Hem de jugar amb el cap més fred i el cor igual de calent”, ha conclòs, conscient que només així el MoraBanc Andorra podrà transformar el bon joc en victòries i deixar enrere derrotes tan doloroses com la d’aquesta nit.