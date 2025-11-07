Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, durant un partit. | acb foto / M.Henríquez
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Bàsquet - ACB

Plaza considera que “encara no hem jugat com estem entrenant” abans de rebre a l’Unicaja d’Ibon Navarro

El tècnic creu que el treball del grup ha anat de menys a més i que cal fer un pas endavant a l’hora de traslladar aquesta bona feina als partits

El MoraBanc Andorra afronta aquest dissabte a les 21.00 hores una una nova oportunitat per refer-se a la Lliga Endesa davant un rival d’alt nivell com és l’Unicaja de Màlaga, en el partit corresponent a la sisena jornada. Els tricolor busquen retrobar-se amb la seva millor versió al Pavelló Toni Martí.

El conjunt andalús arriba en plena confiança. Dirigits per Ibon Navarro, tècnic del MoraBanc entre el 2018 i el 2022, els malaguenys viuen un dels moments més exitosos de la seva història recent, després d’haver aixecat fins a quatre títols la temporada passada. 

L’equip andorrà arriba al duel després d’una setmana intensa de treball. L’entrenador, Joan Plaza, ha assegurat que el grup ha anat “de menys a més” i que els jugadors han respost amb professionalitat i energia. El tècnic ha subratllat que la implicació no és el problema, ja que l’actitud als entrenaments ha estat exemplar, però que cal fer una passa endavant a l’hora de traslladar aquesta bona feina al joc de competició. “Encara no hem jugat cap partit com estem entrenant”.

Durant aquests dies, el cos tècnic ha incidit especialment en la gestió emocional dels partits. Plaza reconeix que l’equip té encara un punt de fragilitat quan encaixa parcials negatius, i per això s’ha treballat per aprendre a mantenir la calma i reaccionar millor en moments adversos. “Cal que els jugadors siguin capaços de regenerar-se dins la pista”, ha comentat el tècnic, qui també ha reforçat l’aspecte del lideratge intern i la comunicació durant el joc.

"Cal que els jugadors siguin capaços de regenerar-se dins la pista" – Joan Plaza

El tècnic català ha insistit que la clau per revertir la dinàmica passa per mantenir la línia de professionalitat i intensitat que veu als entrenaments, però amb més constància en competició. Plaza admet que el calendari inicial ha estat exigent, però confia que la suma del treball setmanal acabarà donant fruits. L’objectiu immediat és clar: “sentir-nos forts a casa i oferir la nostra millor cara davant la nostra gent”.

Sobre la seva situació personal, Plaza ha deixat clar que des del club no ha rebut cap mostra de dubte i que es manté plenament convençut del projecte. Amb experiència i tranquil·litat, assegura sentir-se amb ganes i energia per fer reaccionar l’equip, i defensa un model de lideratge basat en la coherència i en donar eines als jugadors perquè siguin capaços de gestionar-se a pista. “El bàsquet ha canviat”, diu, “no es tracta de cridar més, sinó d’ajudar-los a pensar millor”.

Pel que fa al partit, Plaza és conscient que davant tindran un dels blocs més sòlids de la competició. Per això, el tècnic apunta a tres aspectes clau per poder competir: reduir les pèrdues de pilota —una de les assignatures pendents del MoraBanc—, ser sòlids en el rebot defensiu i mantenir la intensitat durant els 40 minuts. “Si aconseguim que el partit se’ls faci llarg i juguem amb la duresa necessària, tindrem opcions de competir fins al final”, ha afirmat Plaza, que també reclama un punt més de concentració en els petits detalls.

