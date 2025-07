Piragüisme

Perelegre i Checa tanquen un Mundial júnior molt positiu a Foix amb un rendiment destacat i “un nivell molt alt”

El tècnic Adrià Martín destaca el creixement esportiu dels dos palistes i el gran nivell mostrat per Checa en caiac cross, tot i la seva joventut

El Mundial júnior de piragüisme a Foix ha estat una gran experiència de creixement per als palistes andorrans Ona Perelegre i Nil Checa. Així ho ha expressat el tècnic de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC), Adrià Martín, en fer balanç d’una setmana exigent i il·lusionant per a l’equip. “Aquesta competició em mereix una valoració molt positiva. La veritat és que han participat en un nivell molt alt”, ha afirmat. Tant Perelegre com Checa s’han quedat molt a prop de les semifinals en les seves respectives proves. “Llàstima que a l’eslàlom no van sortir les coses com ens hagués agradat, perquè tots dos van estar molt a prop”, ha lamentat el tècnic.

Pel que fa a Nil Checa, Martín ha volgut posar en valor la seva trajectòria i rendiment, especialment en el caiac cross. “Amb el cross, el Nil no és que hagi donat una sorpresa. Ja venia fent molt bones competicions tant a la Copa Pirineus com a les Copes d’Espanya i a les Copes del Món que ha pogut disputar”, ha explicat. Dissabte va signar un time trial espectacular amb la 15a posició, la qual li ha permès sortir en una bona posició en les eliminatòries d’aquest diumenge, on ha acabat 19è . “Ha fet un circuit molt bo, ha competit a un gran nivell tant ahir com avui, i això té molt mèrit tenint en compte que té només 14 anys i competia amb gent de 17 i 18”, ha remarcat amb orgull.