  Carlota Comellas, durant una sessió de preparació. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Pere Cornella i Carlota Comellas pugen al podi amb un tercer lloc a l’eslàlom FIS disputat a Baqueira

La cursa reuneix esquiadors de l’equip nacional i de l’EEBE U19, mentre Àlvar Calvo competirà diumenge al Mundial júnior

L’estació catalana de Baqueira ha acollit aquest dissabte la primera cursa del cap de setmana, amb un eslàlom FIS i amb la presència de part de l’equip nacional masculí i de l’EEBE U19 tant masculí com femení. Carlota Comellas i Pere Cornella han estat tercers.

En homes, Pere Cornella ha estat tercer per darrere dels espanyols Àlvaro del Pino, que ha estat el vencedor, i Jonas Sánchez, que ha sigut segon. Així mateix, Salvador Cornella ha sigut avui 9è, mentre que Max Black ha estat 11è, Marc Fernández 15è, Marcel Pérez 16è, Èric Guimerà 18è, Èric Mitjana 26è i Àlex Comellas 28è. A la primera mànega ha quedat fora Jordi Rogel.

També han finalitzat els andorrans Carlos Salinas, que ha estat 19è, Marc Delgado 25è i Antoni Bea 27è.

En dones, Carlota Comellas ha assolit el podi, tercera avui per darrere de les espanyoles June Garitano, guanyadora, i Martina Terren, segona. A més, Comellas ha marcat 76.28 punts FIS, que no milloren els seus actuals 71.08 però que són la seva tercera nota de la temporada.

També finalitzava la cursa l’andorrana Marta Torres, 16a, mentre que enforquillaven a la primera mànega Isabella Pérez i Ainhoa Piccino. Aquest diumenge, cursa novament a Baqueira, en aquest cas un gegant FIS.

Àlvar Calvo disputa diumenge l’eslàlom dels Campionats del Món júniors

Àlvar Calvo disputa aquest diumenge l’eslàlom dels Campìonats del Món júniors que s’estan celebrant a Narvik (Noruega).

L’andorrà, que no va poder completar la primera mànega del gegant celebrat el divendres, aquest diumenge té una nova oportunitat amb l’eslàlom d’aquests Mundials júniors.

Aquesta serà la cursa que tancarà aquests Mundials en què només Calvo ha estat el representant andorrà.

