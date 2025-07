Es confirma l'onzena edició

Pal Arinsal tanca la desena edició de la Copa del Món de BTT i es consolida com a ‘clàssic’ del calendari internacional

L’organització supera les dificultats del temps alhora que Tom Pidcock i Samara Maxwell brillen en una edició que ja mira cap al 2026

Pal Arinsal, la Massana i Andorra han tornat a acollir amb èxit la Copa del Món UCI de BTT, en una edició marcada per les condicions meteorològiques adverses i la capacitat d’adaptació dels equips tècnics. La desena participació del Principat en les WHOOP UCI MTB World Series ha estat valorada molt positivament tant per l’organització local com pels representants de Warner Bros. Discovery Sports, entitat promotora de la competició. “El repte ha estat adaptar-se a les condicions meteorològiques, però s’ha demostrat que s’ha encertat amb els canvis”, ha declarat David Hidalgo, director general de la Copa del Món a Pal Arinsal. “La fluïdesa i l’experiència de tothom s’ha notat una vegada més”, ha afegit.

En la mateixa línia, Lisa Purves, directora de màrqueting de WBD Sports, ha destacat el bon desenvolupament de la prova: “Tot i els reptes que hem tingut a causa de la meteorologia aquests dies, ha estat un gran èxit des de la perspectiva de WBD Sports, i hem tingut unes curses molt emocionants que ens han portat a una gran retransmissió esportiva”. Per altra banda, el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha subratllat el paper del territori com a referent ciclista: “L’estació ha viscut una festa del ciclisme que s’ha estès a tota la parròquia i al país”.

El britànic Tom Pidcock ha estat el gran protagonista de la prova de cros-country olímpic (XCO) masculina, on ha aconseguit la seva primera victòria en territori andorrà. Pidcock, resident al Principat, no competia en una cursa de BTT des dels Mundials de 2024, però ha mostrat un rendiment sòlid i ha acabat dominant clarament la prova. Tot i sortir des de les darreres posicions, ha anat guanyant temps i posicions volta rere volta fins a consolidar l’atac definitiu a la sisena de les vuit voltes. El seu principal rival, Luca Martin, ha patit un problema mecànic que l’ha relegat. “És genial guanyar finalment aquí, que és d’alguna manera casa meva”, ha declarat Pidcock després de creuar la línia d’arribada amb un temps d’1:20:30 hores.

La cursa femenina d’XCO ha estat una de les més destacades de la jornada. La neozelandesa Samara Maxwell s’ha endut la victòria després de superar dues caigudes i una punxada. Malgrat perdre 49 segons en el primer tram de la cursa, ha aconseguit refer-se i atrapar el grup capdavanter en les últimes voltes. “M’he intentat mantenir calmada quan havia perdut temps i a l’última volta m’he sentit forta”, ha explicat després de guanyar amb un temps d’1:25:31 hores. La suïssa Alessandra Keller ha estat segona (+0:09), seguida de la sueca Jenny Rissveds (+0:15).

Valentina Corvi ha dominat de principi a fi la prova femenina U23. La italiana ha obert distància des de la sortida i ha guanyat amb un marge de 3:25 sobre Monique Halter. La tercera plaça ha estat per a Sina Van Thiel. Corvi retalla punts a la líder de la general, la canadenca Ella Macphee. En la prova masculina U23, el suís Finn Treudler ha completat el doblet després d’imposar-se divendres al short track. Amb un temps d’1:11:13 hores, ha superat els també suïssos Nicolas Halter (+1:13) i Maxime Lhomme (+1:47).

Cal destacar que, efectivament, la Copa del Món tornarà a Pal Arinsal el 2026, amb la celebració de l’onzena edició. “Des de WBD Sports ens han atorgat la categoria de ‘clàssics’, i això demostra que Pal Arinsal s’ha guanyat uns galons”, ha assegurat Hidalgo. Per la seva banda, Fité ha reafirmat el compromís institucional: “Esperem continuar sent el referent que som ara en la BTT i consolidar-lo més”.