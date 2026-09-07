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  • Oriol Pi, a Lanzarote. | O.P.
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Ciclisme

Oriol Pi finalitza la 4 Stage MTB Race Lanzarote amb una setena posició Elit i amb la vuitena plaça de la general

El 'rider' tricolor és novè, vuitè, sisè i setè Elit en les quatre etapes, respectivament, consolidant una actuació regular i enduent-se 60 punts UCI

Oriol Pi ha tancat la 4 Stage MTB Race Lanzarote, prova de categoria UCI C1, amb una setena posició en categoria Elit i una vuitena a la classificació general masculina. Tot plegat, després de quatre dies de competició a l’illa canària. La prova ha suposat el retorn a la competició per a Pi després d’un període en què diversos problemes de salut no li havien permès competir amb normalitat. A Lanzarote, així, l’andorrà ha pogut tornar a completar una prova per etapes amb bones sensacions i mostrant una evolució positiva al llarg dels quatre dies.

El ‘rider’ tricolor ha finalitzat novè, vuitè, sisè i setè Elit en les quatre etapes, respectivament, consolidant una actuació regular. El resultat final també li ha permès sumar 60 punts UCI, dada important de cara al rànquing internacional i als pròxims objectius de la temporada. Després de la cita canària, Pi disposarà de dues setmanes per recuperar i continuar treballant abans del pròxim objectiu, la Tramun Sea Otter Europe del pròxim 20 de setembre a Girona.

«Estic molt content de poder tornar a competir amb normalitat després d’uns mesos complicats per problemes de salut. Les sensacions han estat bones durant tota la setmana i hem anat de menys a més», va celebrar el pirenaic en finalitzar la 4 Stage MTB Race Lanzarote. «Marxem contents amb el resultat, amb els punts UCI aconseguits i, sobretot, amb la sensació de tornar a estar en el bon camí», va concloure.

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