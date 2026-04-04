Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ciclista Oriol Pi. | O.P
El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

Oriol Pi completa una actuació sòlida i entra al Top 10 a la VolCAT malgrat dificultats mecàniques durant la cursa

El corredor de l’equip InfoFive supera dificultats mecàniques i manté el ritme en una cursa exigent amb victòria final de Hans Becking

El ciclista Oriol Pi, integrant de l’equip InfoFive, ha finalitzat dins del Top 10 a la VolCAT, una competició per etapes disputada en dos dies i amb un alt nivell de participació.

El ciclista ha mantingut un bon rendiment al llarg de les dues jornades, malgrat haver d’afrontar algun contratemps mecànic durant la cursa. Tot i aquestes dificultats, ha pogut sostenir un ritme competitiu i completar la prova amb sensacions positives.

El resultat reforça la confiança del ciclista abans de la seva participació a la Copa del Món d’Isola d’Elba

“He tingut bones sensacions en general. Tot i algun contratemps, hem pogut competir bé i això ens dona confiança”, ha explicat Pi després de la competició.

La prova ha comptat amb una participació destacada i un alt nivell esportiu, amb la victòria final per a Hans Becking.

Aquest resultat suposa un pas endavant en la progressió del corredor i li permet encarar amb confiança la pròxima cita del calendari, la Copa del Món d’Isola d’Elba, on competirà amb l’equip InfoFive.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu