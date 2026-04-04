Oriol Pi completa una actuació sòlida i entra al Top 10 a la VolCAT malgrat dificultats mecàniques durant la cursa

El ciclista Oriol Pi, integrant de l’equip InfoFive, ha finalitzat dins del Top 10 a la VolCAT, una competició per etapes disputada en dos dies i amb un alt nivell de participació.
El ciclista ha mantingut un bon rendiment al llarg de les dues jornades, malgrat haver d’afrontar algun contratemps mecànic durant la cursa. Tot i aquestes dificultats, ha pogut sostenir un ritme competitiu i completar la prova amb sensacions positives.
El resultat reforça la confiança del ciclista abans de la seva participació a la Copa del Món d’Isola d’Elba
“He tingut bones sensacions en general. Tot i algun contratemps, hem pogut competir bé i això ens dona confiança”, ha explicat Pi després de la competició.
La prova ha comptat amb una participació destacada i un alt nivell esportiu, amb la victòria final per a Hans Becking.
Aquest resultat suposa un pas endavant en la progressió del corredor i li permet encarar amb confiança la pròxima cita del calendari, la Copa del Món d’Isola d’Elba, on competirà amb l’equip InfoFive.