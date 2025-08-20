Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Mari Martínez ha aconseguit la medalla de plata en la cursa en ruta de la categoria femenina de 30 a 39 anys.
El Periòdic d'Andorra
Cita internacional

Nova medalla per a Mari Martínez als Jocs Mundials de Trasplantats en una cursa la qual es va decidir a l’esprint final

Per la seva banda, Kiko Castillo es va veure’s involucrat en una caiguda provocada per un corredor d’una altra categoria

La delegació andorrana continua sumant èxits als Jocs Mundials de Trasplantats 2025, que es disputen a Dresden, Alemanya. En la segona jornada de ciclisme, celebrada avui, Mari Martínez ha aconseguit la medalla de plata en la cursa en ruta de la categoria femenina de 30 a 39 anys. La prova, disputada amb totes les categories juntes, va ser molt nerviosa i es va decidir en un emocionant esprint final, on l’austríaca —que ja havia estat segona a la contrarellotge— es va endur la victòria. Martínez, a més, va tornar a pujar al podi absolut amb un 3r lloc en la classificació general femenina.

La jornada, però, també va estar marcada per la mala fortuna de Kiko Castillo, que circulava ben col·locat en el pilot quan va veure’s involucrat en una caiguda provocada per un corredor d’una altra categoria. Malgrat les rascades, el ciclista andorrà es troba bé i sense lesions greus.

Aquest nou èxit arriba després del brillant debut de la delegació d’ATIDA, que dimarts havia viscut una estrena immillorable amb la medalla d’or de Mari Martínez en la contrarellotge, on també va ser tercera de la general, i amb la 12a posició de Castillo en la seva primera experiència internacional.

L’equip andorrà afronta ara la resta de competicions amb optimisme. El proper representant serà Toni Gamero, que demà participarà en la prova de dards, una disciplina que també forma part del programa dels Jocs Mundials de Trasplantats.

Comparteix
Notícies relacionades
Equilibri delicat en salut i drets
Els esquiadors Joan Verdú i Cande Moreno encapçalen les estades de pretemporada de la FAE a Sud-amèrica
L’accés a Os de Civís podria reobrir dijous, però el risc de noves pluges manté en alerta els equips d’emergència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Andorra enceta la seva participació en els Jocs Mundials de Trasplantats de Dresden amb un or en contrarellotge
  • Esports
Alberto Solís, ja recuperat de la lesió als lligaments encreuats, marxa cedit a l’Arenteiro de Primera RFEF
  • Esports
L’EEBE sub19 torna al Principat per continuar amb la preparació després de l’estada a Xile
Publicitat
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu