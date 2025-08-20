Nova medalla per a Mari Martínez als Jocs Mundials de Trasplantats en una cursa la qual es va decidir a l’esprint final

La delegació andorrana continua sumant èxits als Jocs Mundials de Trasplantats 2025, que es disputen a Dresden, Alemanya. En la segona jornada de ciclisme, celebrada avui, Mari Martínez ha aconseguit la medalla de plata en la cursa en ruta de la categoria femenina de 30 a 39 anys. La prova, disputada amb totes les categories juntes, va ser molt nerviosa i es va decidir en un emocionant esprint final, on l’austríaca —que ja havia estat segona a la contrarellotge— es va endur la victòria. Martínez, a més, va tornar a pujar al podi absolut amb un 3r lloc en la classificació general femenina.
La jornada, però, també va estar marcada per la mala fortuna de Kiko Castillo, que circulava ben col·locat en el pilot quan va veure’s involucrat en una caiguda provocada per un corredor d’una altra categoria. Malgrat les rascades, el ciclista andorrà es troba bé i sense lesions greus.
Aquest nou èxit arriba després del brillant debut de la delegació d’ATIDA, que dimarts havia viscut una estrena immillorable amb la medalla d’or de Mari Martínez en la contrarellotge, on també va ser tercera de la general, i amb la 12a posició de Castillo en la seva primera experiència internacional.
L’equip andorrà afronta ara la resta de competicions amb optimisme. El proper representant serà Toni Gamero, que demà participarà en la prova de dards, una disciplina que també forma part del programa dels Jocs Mundials de Trasplantats.