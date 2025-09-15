Nou podi de Joan Vinyes en la XXXVI Pujada Gironella-Casserres

El pilot Joan Vinyes ha tornat a prendre la sortida en una competició de muntanya. En aquesta ocasió, ho ha fet en la XXXVI Pujada Gironella-Casserres, prova puntuable pel Campionat de Catalunya, disputada el passat dissabte 13 en el tram que va des de Gironella a Casserres. El tricolor ha aconseguit un nou podi en la categoria turismes després de quedar en tercera posició.
Les fortes pluges de la nit anterior a la celebració de la competició no va posar les coses gens fàcils als participants de la prova. Després d’haver participat, també aquest any, a la pujada a la Trona amb el Suzuki Swift S1600, aquest cop Vinyes ha afrontat el repte de la competició amb el Seat Ibiza KitCar preparat per Baporo Motorsport. De fet, el seu tercer lloc només l’ha deixat per darrere dels grans dominadors del certamen, com són Jordi Gaig i Gerard de la Casa. A més, dins de la categoria de turismes, ha estat el millor de la classe 4.
L’equip Vinyes Dabad compta amb una dilatada trajectòria a la Pujada a Gironella-Casserres, com ho demostra el palmarès històric de la prova, en el qual el cognom Vinyes surt com a guanyador absolut fins a vuit vegades. Any 1976, 77, 86, 87, 88, 89 va ser Joan Vinyes Casanovas el vencedor absolut, primer amb un Martini MK-12 i després amb un Lola BMW. Joan Vinyes Dabad va guanyar amb un Osella BMW les edicions de 1992 i 93.
D’altra bamda, el pilot andorrà i el seu Osella BMW han estat aquests dies protagonistes en els actes del 60è aniversari de les curses de cotxes a la ciutat d’Alcañiz (Terol). La raó és que la barqueta, propietat de Vinyes, havia estat també de Joan Fernández, un dels grans mites de l’automobilisme de Muntanya i de circuits del segle passat. Per aquest motiu, el Real Automóvil Club Circuito de Guadalope, ha exhibit l’Osella BMW cedit per Vinyes, com un dels grans atractius en les celebracions que s’han fet en motiu de l’efemèride. Els actes centrals de la celebració es van dur a terme el passat dia 11 de setembre, data en la qual es va disputar la primera edició el 1965.