Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El pilot Joan Vinyes al seu Seat Ibiza KitCar en la XXXVI Pujada Gironella-Casserres. | Joan Vinyes
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Automobilisme - XXXVI Pujada Gironella-Casserres

Nou podi de Joan Vinyes en la XXXVI Pujada Gironella-Casserres

El tercer lloc només l'ha deixat per darrere dels grans dominadors del certamen, com són Jordi Gaig i Gerard de la Casa

El pilot Joan Vinyes ha tornat a prendre la sortida en una competició de muntanya. En aquesta ocasió, ho ha fet en la XXXVI Pujada Gironella-Casserres, prova puntuable pel Campionat de Catalunya, disputada el passat dissabte 13 en el tram que va des de Gironella a Casserres. El tricolor ha aconseguit un nou podi en la categoria turismes després de quedar en tercera posició.

Les fortes pluges de la nit anterior a la celebració de la competició no va posar les coses gens fàcils als participants de la prova. Després d’haver participat, també aquest any, a la pujada a la Trona amb el Suzuki Swift S1600, aquest cop Vinyes ha afrontat el repte de la competició amb el Seat Ibiza KitCar preparat per Baporo Motorsport. De fet, el seu tercer lloc només l’ha deixat per darrere dels grans dominadors del certamen, com són Jordi Gaig i Gerard de la Casa. A més, dins de la categoria de turismes, ha estat el millor de la classe 4.

L’equip Vinyes Dabad compta amb una dilatada trajectòria a la Pujada a Gironella-Casserres, com ho demostra el palmarès històric de la prova, en el qual el cognom Vinyes surt com a guanyador absolut fins a vuit vegades. Any 1976, 77, 86, 87, 88, 89 va ser Joan Vinyes Casanovas el vencedor absolut, primer amb un Martini MK-12 i després amb un Lola BMW. Joan Vinyes Dabad va guanyar amb un Osella BMW les edicions de 1992 i 93.

D’altra bamda, el pilot andorrà i el seu Osella BMW han estat aquests dies protagonistes en els actes del 60è aniversari de les curses de cotxes a la ciutat d’Alcañiz (Terol). La raó és que la barqueta, propietat de Vinyes, havia estat també de Joan Fernández, un dels grans mites de l’automobilisme de Muntanya i de circuits del segle passat. Per aquest motiu, el Real Automóvil Club Circuito de Guadalope, ha exhibit l’Osella BMW cedit per Vinyes, com un dels grans atractius en les celebracions que s’han fet en motiu de l’efemèride. Els actes centrals de la celebració es van dur a terme el passat dia 11 de setembre, data en la qual es va disputar la primera edició el 1965.

Comparteix
Notícies relacionades
El pilot resident John Smörg escala al podi de València per partida doble en la la tercera prova de la temporada
Impuls als protocols d’assetjament en l’esport amb jornades de treball i formació
La FAT enceta una cita important amb l’europeu sub-18 d’Àustria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El primer triatló de la Seu d’Urgell compta amb més de 50 participants d’Andorra, Catalunya i València
  • Esports, Uncategorized
El MoraBanc afronta el Trofeu Andorra la Vella davant el Baxi Manresa com un ‘partit important’
  • Esports
Gómez: “Els equips que aconsegueixen èxits a curt i llarg termini són els que, tot i estar malament, no perden”
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu