Piragüistes andorrans

Nil Checa i l’Ona Perelegre, representants tricolor al Campionat del Món júnior d’Eslàlom Olímpic

La competició es disputarà a Foix, França del 8 al 13 de juliol i des de la FACC volen evitar ser resultadistes amb esportistes tan joves

Ja ha iniciat el compte enrere per l’inici del Campionat del Món Júnior i Sub 23 d’Eslàlom Olímpic el qual es disputarà a Foix, França. Del 8 al 13 de juliol, els piragüistes andorrans, Nil Checa i Ona Perelegre, representaran el Principat en categoria Júnior la qual engloba competidors de 16 a 18 anys. Tot i que no arriben a l’edat mínima (tots dos tenen 15 anys), l’organització permet participar-hi a partir dels 14 anys.

Concretament, ho faran en les modalitats de caiac, canoa i caiac cross. Des de la Federació Andorrana de Canoe i Caiac (FACC) destaquen que l’objectiu d’enguany no està focalitzat en els resultats sinó en adquirir experiència. “Anem amb expectatives d’aprenentatge i creixement per poder afrontar els pròxims dos mundials júniors amb possibilitat de fer més bons resultats”, comenta Toni Cadena, director tècnic de la FACC. En aquest sentit, Cadena esmenta que tot i tenir objectius interns, en aquestes edats “volem evitar ser resultadistes”. Així tot, la previsió és que en un parell d’anys, quan tots dos siguin júniors “el discurs serà diferent”.

En el cas del Nil, ja ha participat a dos Campionats del Món i arriba amb aquesta fita amb molta experiència per a la seva edat. “Tinc moltes ganes de competir, remar en un canal nou, vull agafar molta més experiència”, explica i deixa clar que l’objectiu és “fer una baixada bona, no penso en cap posició en concret”.

Pel que fa a l’Ona, la palista andorrana reitera que l’objectiu és guanyar experiència. “Vull arribar a baix i sentir-me bé per com ho he fet”. Els nervis juguen un paper fonamental en qualsevol competició, però Perelegre té un truc. “Aguantar la respiració i deixar-la anar m’ajuda molt a relaxar-me”, detalla l’esportista, subratllant les ganes que té de representar a Andorra. “Em fa molta il·lusió representar a tot un país, és molt guai“, respon amb entusiasme.

Quant a la preparació, el seu entrenador, l‘Adrián Martin explica que han anat una vegada al mes a Foix per conèixer l’espai on participaran. “Hem pogut entrenar en diferents condicions, ja que es tracta d’un riu natural”. En la mateixa línia, Martin afirma que “el principal objectiu és que agafin experiència i que posin en pràctica el que hem fet aquests mesos”.

“Ens agradaria poder remar a Andorra”

D’altra banda, Cadena ha expressat la voluntat de la FACC de poder tenir un espai al país per poder remar. “Es tractaria d’un lloc d’iniciació i tecnificació per poder créixer des de la base. Volem poder remar a Andorra”, ha afirmat el director tècnic, aclarint que “no volem un parc del Segre sinó un petit espai segur on practicar”, ha puntualitzat.