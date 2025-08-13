Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Nil Checa en el Campionat d'Espanya Júnior d'aigües braves. | FACC
Caiac Cross - Campionat d'Espanya Júnior d'aigües braves

Nil Checa aconsegueix la medalla de bronze en el caiac cross del Campionat d’Espanya Júnior d’aigües braves

Pel que fa a Ona Perelegre, la palista ha estat 15a en canoa, 24a en caiac i 27a en caiac cross en una competició amb les millors palistes de la categoria

 Els palistes andorrans Nil Checa i Ona Perelegre han participat aquest cap de setmana al Campionat d’Espanya Júnior d’aigües braves, celebrat a Sabero (Lleó), amb resultats positius i una nova medalla per al palmarès del jove tricolor.

Checa ha brillat especialment en la modalitat de caiac cross, on ha aconseguit pujar al podi amb una meritòria medalla de bronze. A més, ha estat 14è en canoa i 12è en caiac, signant una actuació global destacada.

Pel que fa a Perelegre, ha estat 15a en canoa, 24a en caiac i 27a en caiac cross, en una competició de gran nivell i amb una forta presència de les millors palistes de la categoria.

