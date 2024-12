Negats de cara al gol (0-1)

L’FC Andorra volia passar de ronda i tornar a rebre un Primera Divisió a l’Estadi Nacional, però no ha pogut ser. Un Cartagena molt inferior, sobretot a la segona meitat, s’ha endut el bitllet per continuar viu a la Copa del Rei transformant l’única acció clara que ha tingut en tot el partit.

Amb la voluntat clara de victòria, la primera pels locals no ha tardat a arribar. Era el minut dos quan ‘Juanda’ Fuentes, prou protagonista durant els 45 minuts inicials, ha fet un centre-xut des del lateral que Manu Nieto ha estat a poc de tocar per només haver d’empènyer l’esfèric. El domini dels tricolor era notori. Al 13′, i d’una bona jugada col·lectiva des de camp propi, el davanter andalús s’ha quedat a res de signar el gol; dos minuts més tard ha estat Álvaro Martín qui gairebé veu porta, i al cap de tres més, i d’una gran acció de Pau Casadesús combinant amb els companys, un ‘Juanda’ poc pressionat ha fet un tir directe a les mans de Pablo Campos.

El colombià ha tornat a aparèixer a tocar la mitja hora, altra vegada dins l’àrea visitant per marcar-se una jugada individual, i a l’hora de fer el més fàcil, xutar, fer-ho de nou al cos del porter rival. De totes maneres, s’ha xiulat el fora de joc. Quan millor semblaven estar els de Ferran Costa, els de la Regió de Múrcia han tingut el seu únic remat entre els tres pals. Era el minut 29, i Jairo Izquierdo ha fet una centrada lateral que Alfredo Ortuño ha continuat de cap per enviar la pilota al fons de la xarxa. La contra ha estat altra vegada per ‘Juanda’, aquesta vegada més escorçat, però xutant de nou a les mans de Campos.

A la tornada dels vestidors, la dinàmica ha estat la mateixa. Possessió pels pirenaics, els quals al 51′ han tornat a provar sort amb l’extrem de Montería, fent una passada des del vèrtex de l’àrea perquè ‘Lauti’ de León l’enviés per sobre el travesser. Han entrat Christos Almpanis i Álvaro Peña, i precisament aquest darrer la primera que ha tocat ha estat per xutar des de la frontal fent aparèixer sota pals el porter del Cartegena per refusar a córner.

D’aquesta acció l’han prosseguit dos córners amb perill pels del Principat. Primer amb un remat de cap de Peña, tot sol a tocar el rectangle petit, que la defensa visitant ha allunyat sobre la línia, i després amb una nova balonada de Nieto que ha parat Campos.

Els minuts han anat passant i l’FC Andorra no aconseguia concretar cap acció, fins que al 70′ Almpanis ha engaltat un tir que la defensa rival ha tornat a salvar per evitar l’empat al marcador. Les ocasions han anat arribant, però cap sense ser perillosa més enllà d’una rematada de cap de ‘Lauti’ que marxa fora i dos tirs que tampoc veurien porteria. Abans del xiulet final, una acció de Josep Cerdà provant amb l’esquerra que també ha sortit desviada.