Atletisme

Nahuel Carabaña s’imposa en els 1.500 de la Copa d’Europa de Nacions de Maribor amb millor marca personal

Després de seguir a Yervand Mkrtchyan durant tota la prova, en els darrers 200 metres ha fet l'esprint que l'ha permès travessar primer la meta

La Copa d’Europa de Nacions en Tercera Divisió ha donat avui el tret de sortida a Maribor (Eslovènia), i amb la participació de la delegació andorrana encapçalada per Nahuel Carabaña. L’atleta ha pres part en la prova dels 1.500 metres, en la qual ha finalitzat en primera posició amb un temps de 3’45.31, la seva millor marca personal. Només sortir s’ha col·locat segon per darrere de Yervand Mkrtchyan, i formant un grup amb el luxemburguès Gaspar Klückers i el bosni Mlađen Samardžić fins a la darrera volta. Quedava clar que el primer lloc era entre ell i l’armeni, a qui ha avançat a falta de 200 metres amb un esprint per travessar en primer lloc la meta. Mkrtchyan ha estat segon (3’45.98) amb Klückers tancant el podi (3’51.81).

Nahuel Carabaña, durant l’esprint final amb Yervand Mkrtchyan. | European Athletics

L’inici de la jornada: martell, disc i pes

El primer a prendre part en aquesta primera jornada ha estat Oriol Cerdà amb el llançament de martell. Amb una marca de 27.80 (millor marca personal) ha finalitzat vuitè, lluny del 73.44 del vencedor, l’islandès Hilmar Örn Jónsson, acompanyat al caixó pel moldau Serghei Marghiev (70.26) i pel georgià Goga Tchikhvaria (59.51). En salt de llargada ha participat després Miquel Vílchez, 13è amb un 6.00 com a millor marca. El guanyador ha estat el macedoni Andreas Trajkovski (7.83), seguit de l’islandès Daníel Ingi Egilsson (7.79) i l’armeni Gor Hovakimyan (7.67).

Maria Morató ha estat 12a en llançament de disc, amb un 22.26, la seva millor marca del curs. El primer lloc l’ha ocupat la georgiana Ketevan Mamaladze (39.49), seguida de la macedònia Tea Aleksovska (34.31) i azerbaidjanesa Hajizada Sakina (34.20). Per la seva part, Guillem Arderiu, en llançament de pes, ha finalitzat 14è també amb el seu millor resultat de la temporada, un 10.28. Primer ha estat el georgià Giorgi Mujaridze (19.80), per davant del bosnià Mesud Pezer (19.14) i el moldau Aleksandr Mazur (18.70).

La sessió continua

En els 800 metres, Cristina Martins ha estat cinquena amb un 2’14.64, millor marca personal. El primer lloc ha estat per la maltesa Gina McNamara (2’10.05), seguida per la islandesa Aníta Hinriksdóttir (2’10.52) i l’albanesa Relaksa Dauti (2’13.12). En els 400, ni Noa Godoy ni Pau Blasi han pujat al caixó. La primera, amb un temps de 58.43, que si bé és la seva millor marca personal, estat 10a. El primer lloc se l’ha adjudicat la luxemburguesa Fanny Arendt (53.49), seguida per la georgiana Ani Mamatsashvili (54.60) i la islandesa Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir (55.00).

El segon ha ocupat la sisena plaça amb un 48.92. Primer ha estat l’albanès Franko Burraj (45.87), seguit pel maltès Matthew Galea Soler (46.90) i el moldau Ivan Galuşc (47.05). En els 5.000 metres, Carles Gómez s’ha quedat a les portes del podi amb el quart lloc i un temps de 14’43.90, el seu millor. Primer ha estat el macedoni Dario Ivanovski (14’04.06), seguit de l’islandès Baldvin Magnússon (14’30.71) i del moldau Maxim Răileanu (14’37.69).