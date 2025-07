Natació

La nedadora Nàdia Tudó, s’estrena a Singapur aconseguint top-50 i suma la seva desena presència a un mundial

La tricolor ha saltat a la piscina a la segona sèrie en la qual ha estat novena signant un temps d’1:13:18, la seguent prova serà dijous amb els 200m braça

Nàdia Tudó ja suma 10 mundials a la seva carrera esportiva. La nedadora ordinenca s’ha estrenat aquesta matinada (hora andorrana) al mundial de Singapur del 2025 amb la prova del 100m braça. La tricolor ha saltat a la piscina a la segona sèrie en la qual ha estat novena signant un temps d’1:13:18 el qual li ha valgut per assolir un nou top-50 mundial. “Molt contenta de poder ser aquí i de tot el que suposa haver arribat fins aquí; no m’he trobat malament a l’aigua és una bona piscina, però crec que l’activació no ha estat prou, fa molt fred a dins i crec que he saltat freda” ha destacat Tudó que ha reconegut que “m’ha faltat potència per nadar”.

A més, l’andorrana ha destacat que “crec que la prova d’avui ens serveix de cara al 200m braça, a mi el 100 sempre és una prova que em costa perquè la velocitat em costa molt; tinc bones sensacions per encarar la prova de dijous” ha conclòs la tricolor.

Teixeira, torna amb el 800m

Ara Tudó tornarà a la piscina aquest dijous per tancar la seva llista de proves amb el 200m braça, mentre que Kevin Teixeira tancarà aquest dimarts la seva participació al mundial amb el 800m lliures. Teixeira buscarà recuperar sensacions després de la prova de diumenge i tornarà a lluitar per intentar rebaixar la seva millor marca personal que suposaria un nou rècord d’Andorra (8.06.91″).