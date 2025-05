Natació

Nàdia Tudó assoleix a Alemanya dos rècords d’Andorra: 50 metres lliures i 50 metres papallona

Alfonso Maltrana afirma que les proves del Meeting Internacional Regional Sud de Saint-Raphaël són "un plus" per als Jocs dels Petits Estats

Nàdia Tudó ha tornat a demostrar que arriba en un gran moment de forma a la recta final abans dels Jocs dels Petits Estats. El passat cap de setmana, en una competició de control celebrada a Bochum (Alemanya), la nedadora va batre dues plusmarques d’Andorra en proves de 50 metres: 26,87 segons en lliures i 29,27 segons en papallona. Amb aquests registres, Tudó ha superat dues referències històriques de la natació local. En lliures, ha rebaixat el rècord de 27,14 que ostentava Mònica Ramírez des del 14 de juliol de 2017; i en papallona ha millorat els 29,49 que va marcar Carolina Cerqueda el 20 de juliol de 2001.

“Estic molt contenta amb els resultats”, ha valorat la tricolor, qui ha destacat que no s’ho esperava. “Ha estat una competició molt petita, una mica d’entrenament, però m’he trobat molt bé i han sortit dues marques que em fan molta il·lusió”, ha incidit. A més, ha explicat que rebaixar dues de les seves millors marques i fer dos rècords “em confirma que la feina que estem fent està molt ben encaminada”.

Aquestes dues noves marques arriben just després del seu pas pel Campionat d’Alemanya a Berlín, on també va aconseguir superar una antiga barrera personal als 100 metres. Amb els Jocs a l’horitzó, la il·lusió és màxima. “Ja estem en la recta final, falten dues setmanes i tinc moltíssimes ganes de venir a casa i competir a casa. Seran uns Jocs molt especials i vull donar el millor de mi mateixa”, ha conclòs la nedadora.

Les proves de Saint-Raphaël

L’equip andorrà de natació continua intensificant la seva preparació amb la mirada posada als Jocs dels Petits Estats. Una de les darreres cites destacades va ser la participació en el Meeting Internacional Regional Sud de Saint-Raphaël, on fins a 10 nedadors de la Federació Andorrana de Natació (FAN) van prendre part fa unes setmanes. “Competir en proves del país veí del nord ens ajuda a preparar els Jocs”, ha assegurat el director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, qui ha valorat molt positivament aquesta estada. “Vam poder entrenar quasi tot el grup dels Jocs i això és molt positiu per a tots, perquè al final necessitem ser equip”, ha afegit. L’expedició va estar formada per Bernat i Tomàs Lomero, Aleix Férriz, Arnau Segarra, Biel Cuen, Aritz Moreno, Mauro Sánchez i Max Suárez en categoria masculina, mentre que Clara Galí i Isabel Montoro van ser les representants femenines.