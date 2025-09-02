Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El capità tricolor s'acomiada a les xarxes socials agraint el suport del club, els companys i l'afició, i admet que la lesió li ha impedit un comiat sobre la pista. | BC MoraBanc
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Bàsquet

Nacho Llovet deixa el MoraBanc Andorra després de sis temporades: “Ha estat un orgull defensar aquest escut”

El capità s’acomiada a les xarxes socials agraint el suport del club, els companys i l’afició, i admet que la lesió li ha impedit un comiat sobre la pista

El capità del MoraBanc Andorra, Nacho Llovet, ha anunciat que no continuarà al club després de sis temporades defensant la samarreta tricolor. Amb un total de 221 partits disputats a la Lliga Endesa, és el segon jugador amb més presències de la història del club en aquesta competició. Llovet ha estat una peça clau en l’últim ascens i ha format part d’etapes destacades com les semifinals de l’EuroCup i de la Copa del Rei del 2020 a Màlaga.

El jugador s’ha acomiadat a través de les xarxes socials amb unes paraules que ell mateix ha qualificat de difícils d’escriure: “M’entristeix haver de comunicar-vos que aquesta nova temporada no continuaré en aquest club que tant m’estimo. M’hauria agradat poder seguir defensant aquesta samarreta, però els camins de l’esport són així i, de vegades, ens forcen a fer canvis per continuar avançant”.

Llovet ha reconegut que hauria volgut acomiadar-se a la pista, però la lesió patida en els darrers mesos no ho ha permès. “Andorra m’ha donat molt més del que jo mai m’hagués pogut imaginar”, ha assegurat, tot destacant l’orgull d’haver defensat l’escut com a capità i l’estima del país: “Sé que continuaré tornant”. A més, en el missatge ha expressat el seu agraïment al club per la confiança i la calidesa rebuda durant aquests sis anys, als companys i a l’‘staff’, i especialment a l’afició: “La Bombonera ha estat i serà sempre l’ànima d’aquest equip”.

