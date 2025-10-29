Moreno i Caminal entrenaran a Àustria en la pròxima estada de neu durant la primera setmana de novembre

L’equip nacional femení de velocitat està preparat per la pròxima estada de neu que faran a Sölden (Àustria). L’estada comptarà amb la presència de les dues esquiadores del grup, Cande Moreno i Jordina Caminal, que ja està recuperada de la lesió.
L’equip, juntament amb el seu responsable, Xoque Bellsolà, i l’skiman Mathis Cottet, viatjaran el diumenge 2 de novembre a l’estació austríaca, on entrenaran fins el divendres 7. Ara bé, segons evolucionin les previsions del temps, l’estada es podria allargar, però en cas que no fos així, la idea seria viatjar a l’estació de Cervinia.
La novetat en aquesta estada serà la incorporació de Caminal, que no va viatjar a Sud-Amèrica per precaució i per continuar amb la seva recuperació. Ara l’esquiadora ja ha rebut el vistiplau dels serveis mèdics per esquiar amb normalitat. La jove andorrana es va sotmetre la passada setmana a uns tests físics que van confirmar que es troba en condicions de realitzar entrenaments amb normalitat sobre la neu.
Caminal ha rebut el vistiplau dels serveis mèdics per esquiar amb normalitat
El passat 31 de juliol Caminal va ser sotmesa a una intervenció quirúrgica per la qual se li va practicar una re-expansió d’esquena per alleujar la pressió de les vèrtebres.