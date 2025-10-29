Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Cande Moreno en un entrenament. | FAE
  • Esports
Esquí - estada a Sölden

Moreno i Caminal entrenaran a Àustria en la pròxima estada de neu durant la primera setmana de novembre

La novetat en aquesta estada serà la incorporació de Caminal, que no va viatjar a Sud-Amèrica per precaució i per continuar amb la seva recuperació

 L’equip nacional femení de velocitat està preparat per la pròxima estada de neu que faran a Sölden (Àustria). L’estada comptarà amb la presència de les dues esquiadores del grup, Cande Moreno i Jordina Caminal, que ja està recuperada de la lesió.

L’equip, juntament amb el seu responsable, Xoque Bellsolà, i l’skiman Mathis Cottet, viatjaran el diumenge 2 de novembre a l’estació austríaca, on entrenaran fins el divendres 7. Ara bé, segons evolucionin les previsions del temps, l’estada es podria allargar, però en cas que no fos així, la idea seria viatjar a l’estació de Cervinia.

La novetat en aquesta estada serà la incorporació de Caminal, que no va viatjar a Sud-Amèrica per precaució i per continuar amb la seva recuperació. Ara l’esquiadora ja ha rebut el vistiplau dels serveis mèdics per esquiar amb normalitat. La jove andorrana es va sotmetre la passada setmana a uns tests físics que van confirmar que es troba en condicions de realitzar entrenaments amb normalitat sobre la neu.

Caminal ha rebut el vistiplau dels serveis mèdics per esquiar amb normalitat

El passat 31 de juliol Caminal va ser sotmesa a una intervenció quirúrgica per la qual se li va practicar una re-expansió d’esquena per alleujar la pressió de les vèrtebres.

