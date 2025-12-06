Mor Pere Guiu, l’entrenador que va marcar una etapa clau en el creixement del bàsquet durant els anys vuitanta

L’exentrenador del MoraBanc Andorra, Pere Guiu, ha mort aquest dissabte. Guiu va ser una figura rellevant en el desenvolupament del bàsquet andorrà durant la dècada dels vuitanta, període en què va dirigir el club i va culminar un ascens a la Segona Divisió, l’actual LEB Plata.
El Bàsquet Club Andorra el definia sovint com “el tècnic del canvi”, un reconeixement al seu paper determinant en la modernització i l’impuls del projecte esportiu de l’entitat. En diversos actes commemoratius, el club ha posat en valor la seva contribució, tant a la banqueta com en l’etapa que va permetre a l’equip assolir la categoria de Segona Divisió.
Fora de l’àmbit esportiu, Guiu també va desenvolupar una carrera significativa dins l’administració pública. Va ocupar el càrrec de cap d’àrea al Departament de Joventut i Voluntariat, on la seva tasca va ser àmpliament reconeguda pels professionals del sector social. L’any 2014, el Comitè Andorrà del Voluntariat (CAV) li va retre un homenatge durant el Dia Internacional del Voluntariat, destacant el seu compromís amb la promoció de la participació ciutadana i l’increment notable de persones voluntàries inscrites durant el seu mandat.