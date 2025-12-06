Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'exentrenador del bàsquet Pere Guiu. | ANA
El Periòdic d'Andorra
Història del MoraBanc Andorra

Mor Pere Guiu, l’entrenador que va marcar una etapa clau en el creixement del bàsquet durant els anys vuitanta

La seva tasca com a responsable públic deixa una empremta notable tant en l’evolució del bàsquet amb polítiques de voluntariat

L’exentrenador del MoraBanc Andorra, Pere Guiu, ha mort aquest dissabte. Guiu va ser una figura rellevant en el desenvolupament del bàsquet andorrà durant la dècada dels vuitanta, període en què va dirigir el club i va culminar un ascens a la Segona Divisió, l’actual LEB Plata.

El Bàsquet Club Andorra el definia sovint com “el tècnic del canvi”, un reconeixement al seu paper determinant en la modernització i l’impuls del projecte esportiu de l’entitat. En diversos actes commemoratius, el club ha posat en valor la seva contribució, tant a la banqueta com en l’etapa que va permetre a l’equip assolir la categoria de Segona Divisió.

Fora de l’àmbit esportiu, Guiu també va desenvolupar una carrera significativa dins l’administració pública. Va ocupar el càrrec de cap d’àrea al Departament de Joventut i Voluntariat, on la seva tasca va ser àmpliament reconeguda pels professionals del sector social. L’any 2014, el Comitè Andorrà del Voluntariat (CAV) li va retre un homenatge durant el Dia Internacional del Voluntariat, destacant el seu compromís amb la promoció de la participació ciutadana i l’increment notable de persones voluntàries inscrites durant el seu mandat.

Comparteix
Notícies relacionades
El Comú de Canillo impulsa un Mercat de Segona Mà de Nadal per donar una nova vida als objectes en bon estat
Bon ambient d’inici a la Fira de Santa Llúcia d’Encamp que s’estrena amb més públic i un programa cultural ampliat
Evacuat en helicòpter el conductor ferit en un accident a la carretera d’Aixirivall aquest dissabte

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra continua sense reaccionar i suma el desè partit seguit sense guanyar en caure contra l’Almeria (1-2)
  • Esports
La selecció de futbol sala jugarà en dues setmanes un doble amistós contra Alemanya per preparar el Premundial
  • Esports
FC Andorra i Almeria, dos conjunts amb dinàmiques totalment oposades, s’enfrontaran demà per primera vegada
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu