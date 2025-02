Mònica Doria aconsegueix el primer Top-10 de la temporada a l’Open d’Austràlia

La palista andorrana Mònica Doria ha completat una destacada actuació a l’Open d’Austràlia, finalitzant en vuitena posició en la final de caiac. Amb aquest resultat, la representant de la Federació Andorrana de Canoe i Caiac aconsegueix el primer Top-10 de la temporada en una competició de gran nivell.

Doria va demostrar solidesa des del primer descens, aconseguint una vuitena plaça en la mànega classificatòria, suficient per entrar a la lluita per les medalles. En la final, la palista tricolor va mantenir un bon ritme i, en el pas intermedi, es trobava a només dos segons de la líder, un temps que hauria estat suficient per obtenir la plata. No obstant això, en el tram final, el cronòmetre va acabar jugant en contra, tot i completar una baixada sense penalitzacions.

Després de la competició, Doria es va mostrar satisfeta amb el rendiment i l’evolució tècnica. “He tornat a fer una bona primera mànega sòlida i he millorat aspectes concrets que volíem treballar a la final”, va declarar la palista andorrana. Així mateix, va destacar el progrés assolit durant l’estada a Austràlia: “Encara tenim coses a treballar per apropar-nos al top mundial, però estem molt contents amb el treball que estem fent aquí perquè s’està veient a l’aigua”.