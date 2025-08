FC Andorra - Presentació oficial

Min-su Kim i Áron Yaakobishvili, oficialment tricolors i amb ganes de protagonisme tot i venir com a cedits

Tots dos jugadors subratllen que van parlar amb Ibai Gómez abans prendre la decisió, una conversació clau per acabar fixant per l'FC Andorra

Com ja és tradició aquest estiu, els fitxatges de l’FC Andorra per a la temporada 2025-2026 han debutat amb el conjunt tricolor abans de la seva presentació. Avui ha estat el torn de Min-su Kim i Áron Yaakobishvili, tots dos jugadors procedents de Girona i Barça, respectivament. Davanter i porter van iniciar la pretemporada el 15 de juliol a les ordres d’Ibai Gómez i han format part de l’estada de l’equip a Pinatar i posteriorment en els dos enfrontaments dels andorrans contra el Nàstic a Tarragona i contra l’Europa en el partit disputat al Camp d’Esports per recaptar diners pel Lleida CF. Així doncs, avui ha estat el dia per presentar-los de manera oficial al Principat.

En el torn de Min-su Kim, el coreà ha destacat que tot i rebre la trucada de diferents equips, a part de la de l’FC Andorra, el fet d’estar a prop de Girona, ciutat en la qual ha viscut els darrers anys, ha sigut un punt clau en la seva decisió de recalar al Principat, a més d’una xerrada que va tenir amb Gómez en la qual li va explicar la idea de joc. “Sense dubte que volia venir a Andorra”, ha apuntalat.

Quant a aspectes purament futbolístics, l’extrem s’ha mostrat optimista de cara a la temporada “no tinc dubte que estarem a dalt” i per part seva “intentaré donar el màxim rendiment per ajudar a l’equip”. Pel que fa a la seva posició, el jugador cedit pel Girona, ha subratllat que li agrada jugar d’extrem esquerre a cama canviada, però que també pot jugar de fals nou. La veritat és que Minsu Kim ha tingut molt protagonisme en els quatre partits que ha disputat l’FC Andorra aquesta pretemporada, jugant almenys 45 minuts en tres d’ells i 30 minuts contra l’Europa.

En el torn de Yaakobishvili, el porter hongarès també ha ponderat que una trucada de l’entrenador va ajudar en la seva decisió “pel que em va transmetre ho vaig tenir molt clar”, ha dit. En aquest sentit, el porter s’ha mostrat amb molta confiança per aquest nou repte, el fins ara, més important de la seva carrera. “Al Barça vaig treballar per ser on soc, estic preparat”. Pel que fa a la competència amb Jesús Owono i Nico Ratti, Yaakobishvili no ha entrat en decidir qui creu que ha de jugar “qui el míster consideri”, i ha aprofitat per elogiar als seus companys d’equip. “Som tres bons porters i estic encantat de treballar amb ells”, ha afirmat.

De fet, ha estat aquesta competència en la porteria ha que ha obligat a Gómez ha repartit els minuts entre els tres porters fent que el blaugrana hagi jugat els primers 45 minuts contra l’Albacete i els segons 45 minuts davant el Nàstic i cap minut contra l’Al-Rayyan i l’Europa.