Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Carla Mijares durant la competició. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
Esquí - Copa del Món

Mijares signa una actuació sòlida a Kranjska Gora i es queda a 0,77 segons de sumar punts a la Copa del Món

L’andorrana registra el 41è lloc a l’eslàlom, millora en el tram final de la mànega i manté bones sensacions de cara a les pròximes cites

Carla Mijares ha signat una nova participació a la Copa del Món d’eslàlom a Kranjska Gora, on ha acabat 41a i s’ha quedat a 0,77 segons d’entrar entre les trenta primeres classificades que puntuen al circuit mundial.

L’andorrana, que ha competit amb el dorsal 52, ha registrat un temps de 54.50 a la primera mànega, a 4.26 segons del millor crono, que ha marcat la suïssa Camille Rast amb 50.24. El tall de la zona de punts l’ha fixat la italiana Emilia Mondinelli, amb 53.73.

Durant la seva baixada, Mijares ha anat de menys a més. Al primer sector ha registrat el 57è temps, mentre que en el segon ha passat amb el 52è. En el tram final ha recuperat posicions, ha signat el 35è millor temps en el tercer sector i ha tancat la mànega amb el 19è registre en l’últim parcial. La primera mànega ha deixat fora de competició 25 esquiadores, evidenciant l’exigència del traçat.

En el tram final ha recuperat posicions, ha signat el 35è millor temps en el tercer sector i ha tancat la mànega amb el 19è registre en l’últim parcial.

La pròxima cita de la Copa del Món per a Mijares arribarà el 13 de gener a Flachau, en una cursa nocturna. Posteriorment, el calendari inclou les proves de Spindleruv Mlyn, el 25 de gener, i d’Åre, el 15 de març, abans de l’eslàlom femení dels Jocs Olímpics d’Hivern de Cortina d’Ampezzo, previst per al 18 de febrer.

L’entrenador Josh Alayrach ha afirmat que l’equip manté bones sensacions malgrat quedar-se fora dels punts: “Estem animats. Avui no li ha sortit el seu esquí, ha comès una errada a la part alta on s’ha deixat molt temps i no ha acabat de recuperar-se a nivell gestual”. A més, Alayrach ha explicat que el resultat reforça la línia de treball: “Amb una mànega lluny del nostre nivell ens quedem a 0,77, així que estem motivats i hem de continuar treballant com ho estem fent”.

Comparteix
Notícies relacionades
El Comú d’Andorra la Vella decideix reforçar la videovigilància a la plaça del Poble amb una desena de càmeres
El col·lectiu veneçolà a Andorra viu amb “sentiments agredolços” la detenció de Maduro davant la continuïtat del govern
La Unió Sindical adverteix que la nova reforma laboral consolida un model sense drets col·lectius al sector privat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Rafa Luz i Yves Pons, pendents de l’evolució de les seves lesions després del partit contra el Hiopos Lleida
  • Esports
El MoraBanc perd el ‘derbi’ contra el Lleida després d’un pobre darrer quart i es manté a la corda fluixa (79-87)
  • Esports
L’FC Andorra visita el Ceuta amb la intenció de començar l’any de la mateixa manera que va tancar el 2025
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu