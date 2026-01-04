Mijares signa una actuació sòlida a Kranjska Gora i es queda a 0,77 segons de sumar punts a la Copa del Món

Carla Mijares ha signat una nova participació a la Copa del Món d’eslàlom a Kranjska Gora, on ha acabat 41a i s’ha quedat a 0,77 segons d’entrar entre les trenta primeres classificades que puntuen al circuit mundial.
L’andorrana, que ha competit amb el dorsal 52, ha registrat un temps de 54.50 a la primera mànega, a 4.26 segons del millor crono, que ha marcat la suïssa Camille Rast amb 50.24. El tall de la zona de punts l’ha fixat la italiana Emilia Mondinelli, amb 53.73.
Durant la seva baixada, Mijares ha anat de menys a més. Al primer sector ha registrat el 57è temps, mentre que en el segon ha passat amb el 52è. En el tram final ha recuperat posicions, ha signat el 35è millor temps en el tercer sector i ha tancat la mànega amb el 19è registre en l’últim parcial. La primera mànega ha deixat fora de competició 25 esquiadores, evidenciant l’exigència del traçat.
En el tram final ha recuperat posicions, ha signat el 35è millor temps en el tercer sector i ha tancat la mànega amb el 19è registre en l’últim parcial.
La pròxima cita de la Copa del Món per a Mijares arribarà el 13 de gener a Flachau, en una cursa nocturna. Posteriorment, el calendari inclou les proves de Spindleruv Mlyn, el 25 de gener, i d’Åre, el 15 de març, abans de l’eslàlom femení dels Jocs Olímpics d’Hivern de Cortina d’Ampezzo, previst per al 18 de febrer.
L’entrenador Josh Alayrach ha afirmat que l’equip manté bones sensacions malgrat quedar-se fora dels punts: “Estem animats. Avui no li ha sortit el seu esquí, ha comès una errada a la part alta on s’ha deixat molt temps i no ha acabat de recuperar-se a nivell gestual”. A més, Alayrach ha explicat que el resultat reforça la línia de treball: “Amb una mànega lluny del nostre nivell ens quedem a 0,77, així que estem motivats i hem de continuar treballant com ho estem fent”.