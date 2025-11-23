Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Carla Mijares durant la competició. | FAE
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí - Copa del Món

Mijares queda fora a la competició a Gurgl quan acariciava el Top-30 però manté la confiança en el seu progrés

Els parcials de l'esquiadora andorrana—34è a +0.40, 43è a +1.68 i 26è a +2.44— la situaven en plena zona de classificació

Carla Mijares ha quedat fora de la primera mànega de la Copa del Món d’eslàlom de Gurgl quan estava marcant registres per situar-se entre les 30 millors. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 49, ha exhibit un esquí decidit des de l’inici, tot i una primera errada a la part alta. Aquell imprevist no l’ha frenat d’entrada i ha aconseguit mantenir un ritme que la deixava dins els temps competitius.

En el primer parcial, Mijares marcava el 34è millor temps, a +0.40, i mostrava solidesa i lluita. Al segon intermedi, una pèrdua de ritme provocada per l’errada inicial l’ha situat 43a amb +1.68, però l’esquiadora ha sabut reaccionar. Ha recuperat velocitat i control en el tercer parcial, on ha registrat el 26è millor temps (+2.44), situant-se de nou en posicions de classificació. Però just en el moment de consolidar la remuntada, un bony l’ha desequilibrada i l’ha fet perdre la línia, deixant-la fora de cursa.

«Estic contenta, em veig al joc i he de seguir treballant» – Carla Mijares

Malgrat quedar-se sense finalitzar la primera mànega, Mijares ha destacat el progrés del seu esquí i les sensacions positives. “Estic bastant contenta de com l’afronto”, ha dit. “L’actitud amb què arribo a la sortida és bona”. Ha lamentat no haver pogut completar el traçat: “És una llàstima no haver pogut arribar a baix”. Tot i així, ha remarcat que el camí és el correcte: “Em falta polir detalls”. “La intenció amb què he d’esquiar ha de ser més clara”. “Estic contenta”. “Em veig al joc i he de seguir treballant”.

El seu entrenador, Josh Alayrach, ha reforçat aquest missatge d’optimisme i treball constant. “Avui ha estat una pena, la veritat”, ha admès. Alayrach s’ha mostrat satisfet amb el nivell mostrat aquestes setmanes: “Estem molt contents de l’esquí que estem produint a totes les Copes del Món”. Ha recordat l’evolució del projecte: “Venim d’una feina de l’any anterior molt, molt positiva”. Sobre la manera d’afrontar les curses, ha destacat: “Cada cop les afrontem amb més garra”. Tot i això, ha reconegut que encara hi ha marge per créixer: “Ens falta una miqueta d’experiència en petits detalls”. Ha valorat l’actuació recent a Levi: “Allà vam construir, vam créixer i vam creuar meta”. Sobre Gurgl, ha explicat: “A l’últim parcial anava la 25”. “El cansament li ha fet que no dominés del tot el ritme i s’ha sortit”. I ha conclòs amb un missatge ferm: “Estem molt motivats per encarar les pròximes Copes del Món”. “Seguirem, no ens rendirem”. “Estem segurs que ho aconseguirem”.

La pròxima cita de Mijares serà a Copper Mountain, als Estats Units, el diumenge 30 de novembre, amb la primera mànega a les 18.00 h i la segona a les 21.00 h, en horari andorrà.

Irineu Esteve tanca les proves de Beitostølen

Irineu Esteve ha tancat el cap de setmana de curses FIS a Beitostølen (Noruega) amb una 40a posició en la prova de 10 quilòmetres en estil skating, en una jornada que ha servit com a última preparació abans de l’inici de la Copa del Món a Ruka. L’esquiador andorrà ha completat el recorregut amb un temps de 22:03,3, quedant a 1:26,6 del vencedor, el noruec Einar Hedegart, que s’ha imposat amb un registre de 20:36,7.

Aquest cap de setmana noruec estava concebut com un banc de proves. Tant Esteve com l’equip tècnic havien planificat les curses per testar material, esquís i diferents configuracions amb l’objectiu d’arribar amb la informació més precisa possible a les exigents pistes finlandeses. Segons el plantejament esportiu, els resultats quedaven en segon pla, prioritzant les sensacions i el rendiment real del set-up sobre la neu.

El cap de setmana ha estat un banc de proves clau per ajustar material i arribar amb garanties a l’inici de la Copa del Món

Després de ser 37è ahir als 10 km en estil clàssic, Esteve ha repetit la mateixa distància en skating i ha mostrat una progressió sòlida. L’andorrà ha iniciat la cursa amb prudència i al tercer quilòmetre ocupava la 53a posició. A partir d’aquí ha començat la remuntada: al pas pel quilòmetre cinc ja figurava amb el 39è millor temps, demostrant una millora clara de ritme i estabilitat. En l’últim tram ha mantingut la intensitat per acabar finalment 40è.

Amb aquesta doble competició, Esteve i el seu equip tanquen un cap de setmana clau que ha permès ajustar detalls i confirmar sensacions a les portes de l’inici de la Copa del Món. La pròxima cita serà a Ruka (Finlàndia) el cap de setmana vinent, on l’andorrà començarà oficialment una nova temporada al màxim nivell mundial.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
‘Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig’ posa veu a moments fràgils que revelen desigualtats persistents
Carrers Vius obté un aprovat ciutadà i comercial
Quim Ballesté brilla amb l’or infantil i el judo andorrà suma un cap de setmana de podis destacats

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc fa els deures i firma un final d’atac de cor, però no n’hi ha prou per tombar al Joventut Badalona
  • Esports
Ibai obre la porta a marxar després de la derrota d’avui: “Tampoc ho confirmaré, però la possibilitat hi és”
  • Esports
El Castelló visita el Principat i aprofita un escenari nevat per dominar amb claredat un FC Andorra en hores baixes
Publicitat
Entrevistes esportives
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu