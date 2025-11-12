Mijares i Gabriel debutaran a la Copa del Món d’eslàlom mentre Rius i Cornella competiran a Suècia

La Federació Andorrana d’Esquí enceta oficialment aquest cap de setmana la participació dels seus esportistes en diverses competicions internacionals. Després que Joan Verdú inaugurés la temporada 2025-2026 a la Copa del Món de Sölden a finals d’octubre, arriba el torn dels especialistes en eslàlom.
Les curses de Levi començaran a les 10 h amb la primera mànega i continuaran a les 13.00 hores amb la segona
Carla Mijares i Bartumeu Gabriel competiran a la Copa del Món d’eslàlom que se celebra a Levi, Finlàndia. La prova femenina tindrà lloc dissabte, amb la primera mànega programada a les 10.00 hores i la segona a les 13.00 hores. La cursa masculina seguirà el mateix horari diumenge.
Paral·lelament, Àlex Rius i Xavier Cornella prendran part en les curses FIS d’eslàlom que tindran lloc a Kabdalis, Suècia, també durant el cap de setmana. Aquesta serà la primera aparició de la temporada per als dos membres de l’equip nacional masculí de tècnica.