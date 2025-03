Esquí

Més de 600 alumnes participen en els Campionats Escolars d’Esquí, prova que s’allargarà durant tota la setmana

Per segon any consecutiu i per tal d’incentivar la participació dels infants no federats la FAE atorgarà beques als millors classificats

Més de 600 alumnes participen en els Campionats Escolars d’Esquí, una prova que tindrà lloc durant aquesta setmana a l’estació de Pal-Arinsal i que avui ha donat el tret de sortida. En la modalitat d’esquí alpí hi participen 532 alumnes en les categories sub10, sub12 i sub14; és a dir, infants de 8 a 13 anys, en les categories masculí i femení, i en les modalitats de federat i no federat. Pel que fa a la modalitat d’esquí nòrdic, el passat 13 de març es van celebrar les proves a l’estació de Naturland, les quals van comptar amb la participació d’un centenar d’esquiadors procedents de 16 escoles del país. Per segon any consecutiu i per tal d’incentivar la participació dels infants no federats i promoure la continuïtat en la pràctica de l’esport, la FAE atorgarà beques als alumnes no federats d’esquí alpí i de fons. S’entregaran 12 beques d’esquí alpí i quatre beques en la modalitat de fons als millors classificats dels Campionats nacionals d’esquí escolar no federats.

